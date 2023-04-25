連詩雅「靚爆鏡」姊妹團大解密　圈外姊妹被指最索

陳家樂與連詩雅（Shiga）拍拖3年，終修成正果共諧連理。當然一對新人萬眾矚目，但今次婚禮有不少人，都將焦點放在Shiga的索爆姊妹團，她特意邀請攝影師，紀錄與姊妹團在婚前派對的點滴，並於社交網分享當日的美照，姊妹團中有不少熟悉的面孔，包括有陳自瑤、黎紀君及洪永城太太梁諾妍等。

不論是在婚前派對或婚禮的當日，每個姊妹也大騷長腿「省鏡到爆」，真是令人目不暇給。立即引來有不少網友討論哪個姊妹最正，戰況也十分激烈，當中有網友指今次姊妹團最索的必定是黎紀君，模特兒出身的她，最為人熟悉必定是擔任第4代「邦民女」，成為當時眾多「宅男」的女神，難怪她被認為是姊妹團最正之一！

藝人一向也是大眾的話題，但今次Shiga一個圈外姊妹Alice Ma，卻走進各位網友的視線中，更被指她身材高挑相當性感，其本人亦經常於社交網分享長腿照，目測長腿可能有43吋，而且令人驚訝的是，她年紀輕輕已是一間顧問公司的CEO，果然人不可貌相。

與連詩雅關係不錯的好姊妹黃翠如，因身在外地拍攝旅遊特輯，所以未能參加好姊妹婚禮。翠如更於社交網無奈地發文表示︰「遺憾去不了你的婚禮，在世界另一邊，衷心祝福你和家樂，幸福相愛到永遠」。