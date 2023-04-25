湖北武漢戶部巷　小巷子多人氣店

位於湖北武漢市是長江中游地區第一大城市，當地有不少著名景點，其中最出名的就有黃鶴樓，歷來有不少著名詩人以此為主題創作。逛完之後有時間，不妨到附近的戶部巷，這條不足150米長的街道有多間地道小吃店，每間都是富有人氣排長龍，想吃就要加點耐性去排隊。

來到武漢，必試方便快捷的熱乾麵，煮熟麵條淋醬油、芝麻醬、葱花和辣蘿蔔粒等配料，快速拌勻至每條麵都沾滿醬汁享用，是當地人常吃的早餐，芸芸小店中，又以蔡林記的熱乾麵最出名。整條巷子都有售賣的小食三鮮豆皮，大家可能以為是用腐皮製作，其實是蛋漿加綠豆粉煮成餅皮，包住加入豬肉、冬菇、筍粒等食材的糯米煎香，入口油香十足。

徐嫂糊湯粉同樣是知名小吃店，以魚肉熬煮成魚蓉湯，加生粉、胡椒拌勻，和粉麵、油炸鬼蘸湯汁吃，風味加倍。愛喝湯水的話，當地流行飲藕湯，將蓮藕、藕粉、糯米粉和排骨等熬煮，湯水帶甜香，暖身又暖胃。愛臭豆腐的話，很多人會揀名店吳長氏老長沙臭豆腐，烏卒卒臭豆腐外表香脆，除了加醬料享用，還有灌湯臭豆腐選擇。

愛肉食的話，這裏必定是食肉獸的天堂，大家可先成明記一根排骨，這裏的排骨先滷再炸，拿上手慢慢食，相當滋味。肥美肉嫩的烤豬蹄，選用超過10款香料和中藥材料熬煮至軟諗，之後再放在爐上烤至外皮焦黃，掃醬汁和芝麻後，可按客人喜好調校辣度，整隻豬蹄大啖咬，皮香肉嫩，一個人都輕易KO。想配酒享用美食，推介精武鴨脖的出品，鴨脖加調味料醃製後，放在川式滷水中浸煮，然後在辣味滷汁內浸泡，最後拿出來晾乾便成，川味滲入鴨脖子肉，惹味無比，最啱愛啃骨頭的人。