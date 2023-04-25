東冲有料到：香港閃現小泰國

上星期我出席了泰國商務部國際貿易促進局（DITP）在港舉行的活動，更有幸充當評判和表演嘉賓。（胡慧冲提供）

為響應「Hello Hong Kong」展示香港旅遊特色和活力，上星期泰國商務部國際貿易促進局（DITP）攜手打造了「泰精選嘉年華2023」活動。超過30個泰國特色品牌在和安里等設置小檔攤，展售特色泰國美食及啤酒，當中既有泰國文化表演，亦有居港泰人的表演，小弟更有幸充當評判和表演嘉賓。

眼見當日氣氛真的十分熱鬧，而且有很多香港人專程前來捧場，當日這場泰國文化慶典由商務及經濟發展局局長丘應樺及泰國駐港總領事Chaturont Chaiyakam揭開序幕，而泰國駐港商務專員及領事、暨DITP Hong Kong 董事Chanunpat Pisanapipong女士在歡迎辭中表示，期望未來繼續攜手合作，讓港人及世界各地的旅客可以透過親身參與不同形式的活動，深入地了解泰國文化，並感受香港獨有的魅力。

當日另一個重點是讓更多香港人親身嘗試泰國的食品及產品，認識泰國餐廳的泰精選（Thai SELECT）認證及泰國茉莉香米標誌。有了這個官方已認證就保證不會中伏，而發出認證的泰國國際貿易促進局（DITP）隸屬於泰國皇家政府商務部，其使命是在國際市場上推廣泰國產品、 服務和貿易，小弟有幸在今年為他們拍了一段宣傳泰國水果的短片。期望日後這些駐港的泰國政府部門舉辦更多活動推廣泰國文化，令大家繼續微笑！

胡慧冲