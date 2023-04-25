金曲頒獎泳兒瞓過頭玩失蹤　李幸倪恨紅館開騷

十大中文金曲今日（25日）在電台舉行記者會，電台同步直播公布10位「優秀流行歌手大獎」得主，得獎者李幸倪和泳兒到現場分享得獎感受。提到她們都有份角逐女歌手獎，Gin表示信心是有，但獎項控制不來，只可控制做好自己作品，成績就交給大家評價，她希望有自己一首創作歌，明年計劃再踏紅館開騷。泳兒對女歌手獎五五波，也希望有朝一日拿獎，自爆經常發夢作歌，一直夢想紅館開騷，望將暗黑風帶上紅館舞台。

其他得獎者仲有MIRROR 人氣王姜濤和柳應廷，另外還有馮允謙、JW（王灝兒）、鄭欣宜、衛蘭和炎明熹(Gigi)，大會不欲打擾正在應考DSE的炎明熹，故Gigi尚未知道獲獎。其中馮允謙（Jay）、JW和衛蘭錄音受訪。Jay表示第一次獲「優秀流行歌手大獎」，感謝音樂夥伴才有今日的成績，會繼續努力做好音樂，之後會同屋企人食飯慶祝。JW表示近年拍劇多，擔心別人忘記她是唱歌，不過覺得演戲有助唱歌，最近拍MV因太感動喊到癲，喺音樂上亦投放了自己鍾意的元素，希望歌迷喜歡：「父母同我講過，就算無嘢做都唔好等，要保持增值自己。」對女歌手獎抱平常心。衛蘭表示人愈大，感情愈豐富，透露未來的作品大家會見到真實的自己，她說以前年少不知自己想點，經常唱失戀情歌，現在人愈成熟想分享自己感受。正在休息放假的她，希望充電後有更多創作靈感。

活動後，Gin Lee和泳兒受訪，透露今朝才知道得獎，泳兒昨晚在陳家樂的婚禮上接到花球，如今又獲獎，可謂喜上加喜。泳兒自爆懶瞓，公司同事今早找不到她，結果助手急call她的工人姐姐叫她起身，十分搞笑：「接到花球可能係先兆，（幾時結婚？）唔好催我，連續兩日有驚喜，真係幾開心。」而Gin Lee本身今日有工作，幸好都趕得及來出席。笑言昨日全程目擊泳兒接花球過程：「我哋留番比詠兒，拋花球時大家四散，花球直飛俾佢。」泳兒笑言自己塊面食正「波餅」，稱其他人比她更開心，都想她結婚。Gin Lee並用她的《Dum Dum》歌詞「肯定就是你」指花球注定屬泳兒。

對於同時角逐女歌手獎，問到泳兒誰是勁敵？她表示；「唔止我哋兩個，個個都勁，對自己都有信心，已經Mark低咗期到時出席。」