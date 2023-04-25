7年後再合作︱鄭嘉穎夫妻檔吸金　讚陳凱琳入得廚房出得廳堂

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎早前為新盤「天瀧」拍攝宣傳短片，2人在片中做回自己，並公開夫妻日常生活模式。片中可以見她與嘉穎如何「分工合作」，而Grace更在廚房炮製豐富美食，豪言老公已擁有世上最好的廚師，嘉穎當然要藉機公開大讚太太「入得廚房出得廳堂」。

今次Grace與嘉穎夫妻檔上陣，他們坦言已經很久沒有拍攝這類有對手戲的影片，這亦是他們繼2016年《殭》之後再度一齊做對手戲，並表示默契依舊。不過問到嘉穎有沒有覺得Grace的演技進步了，他想也不想答道：「冇！」2人便哈哈大笑起來。Grace即撒嬌說：「佢話我冇演技呀！呢次邊叫演戲呀！要有啲浮誇，有啲幽默呀，都唔係真正演戲！」嘉穎聽罷即表示no comment，總之Grace說了便算。

由於家中有3位小朋友要照顧，他們坦言很難一齊拍劇，機會可說是微乎其微，因為雙方已有共識，只要其中一方工作時，另一方便會照顧家庭，這樣才可以令對方專心工作。問到他們可曾幻想過一齊拍劇，二人將會飾演甚麼角色，Grace表示想演敵對關係的角色，而嘉穎就覺得可以拍《史密夫決戰史密妻》 (Mr. & Mrs. Smith)類似題材，他認為不但很有型，亦會很好玩。Grace聽罷亦大感同意，絕對是夫唱婦隨。