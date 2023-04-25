陳山聰望《隱形戰隊》開拍續集　馬國明唔介意湯洛雯加入

馬國明與陳山聰等無綫劇集《隱形戰隊》演員在將軍澳電視城舉行祝捷會，慶祝劇集成為2023年至今收視冠軍，包括大結局收視錄得28.7，吸引約184萬觀眾收看，以及全劇取得25.5點。

講到劇集是否有意開續集或電影版？山聰笑說：「依家拍緊《奪命提示》埋緊尾，唔敢騷擾監製，希望用吸引力法則成真。」國明被問到可擔心會與婚禮撞期？他笑說：「結婚幾日啫，可以就嘅。」他笑言不介意未婚妻湯洛雯加入。兩人又有信心指若成事，唐詩詠一定樂於回巢拍攝。山聰希望開拍電影版，公司能邀請周潤發拍攝，國明則希望監製可邀請到梁朝偉、劉青雲拍攝，可以趁機與不同級數的演員偷師，才能有進步

此外，講到國明近日與未婚妻為爸爸慶生，笑問靚湯是否已改口叫老爺，他笑說：「未，叫老爺好怪，我諗最多都係叫Daddy。我就暫時都係叫Uncle，唔敢亂叫住，驚Uncle、Auntie唔鍾意。」山聰則取笑說：「啲禮金未都未過晒，唔好叫住。」

監製文偉鴻被問到劇集是否有意開續集或電影版？他指一向不喜歡開續集，但知道觀眾希望有延續，會好好周詳考慮講。講到馬國明、陳山聰希望若有電影版，能邀請周潤發、梁朝偉、劉青雲等巨星加入，他則說：「唔好講到咁長遠，最緊要有好嘅劇本先。」