「中年」公開評分　爆冷冠軍周吉佩4分險勝

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》決賽圓滿落幕，冠軍周吉佩（吉吉）一直以來並非頂頭大熱，但最後卻力壓李佳及龍婷等人奪冠，賽果引起爭議，加上大會在直播當晚並沒有公開6強於快歌競賽部分分數，及最後兩強對決的分數細節，遂惹來網民質疑。

今晚（25日）無綫透過《東張西望》公開決賽當晚所有回合的分數細節，包括評審在每個回合給予的分數，根據公開數據，吉吉在第一回合的慢歌競賽以91分居首，羅啟豪以89分暫居第二，第三則是86分的李佳；而令大眾最關注的快歌競賽，最高分得主為顏志恒，共獲得91分，吉吉的快歌競賽表現與李佳同獲90。兩個項目合計，加上首首輪的觀眾投票，雖然吉吉在觀眾投票中分數最低，只有15分，但由於快歌及慢歌表現出色，最終他以196分首名資格進級第二回合。

第二回合的「自選必殺歌」，選唱《愛很簡單》的吉吉憑藉深情演唱，成功俘虜評審，七名評審中有六人給予19分接近滿分的超高分數，就連「手緊王」伍仲衡也給出了19分，結果扣掉最高分數及最低分數後，吉吉總成績高達95分，足以證明實力備受認可。至於選唱《The Greatest Love of All》的李佳，縱然唱功不容置疑，卻未能將評審的心一網打盡，只獲三人給予19分，伍仲衡給出17分，最終佳佳在評審評分部分落後吉吉3分。而在第二輪觀眾投票中，吉吉亦獲得較多觀眾支持，加上評審分數，最終他以115分，以四分差距勝出，可謂實至名歸。