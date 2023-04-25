阿Mo靠機械輔助踏出逾一萬三千步　與家人關係更為密切

舞蹈員李啟言（阿Mo），去年7月於MIRROR演唱會演出期間，被高空跌落的巨型屏幕壓傷，至今仍需在醫院留醫，並已經接受了39周的治療。其父親李盛林牧師（Mo爸）接受羅乃萱的訪問交代阿Mo的最新近況。他表示早前有人以為阿Mo已經可以自主活動，他解釋阿Mo的活動全靠有機械協助。阿Mo的頭貼住連接電腦的儀器，程式便會分析阿Mo的腦電波，再傳送指示到阿Mo手上的儀器，令他的手可根據指示郁動。Mo爸指機械有助阿Mo的肌肉、關節及神經。在機械的幫助下，阿Mo的肌肉自主性已經可以帶著身體微微郁動，坐著亦可以靠雙手平衡身體。肩膊在機械配合下亦可以打橫擺動。

Mo爸憶述當初醫療團隊認為兒子康復機率很低，最初只評估為5%活動可能性，他表示：「Day 1嗰啲醫生話佢百分之九十五係一世瞓喺度，雖然依家係被動，但係佢依家可以企喺度，好感謝神。同埋佢臥床咁耐，成個人企喺身呢係驚佢兩個極端反應，一個係血壓上升爆血管，一個係就血壓驟降休克。所以當時教授好緊張。結果好正常，前日再做嘅時候，我就計咗佢踏咗幾多步，佢踏咗一萬三千幾步，一路個血壓都好正常好平均。」

李盛林提到意外發生後，兒子和家人的感情和關係更為密切。每日探診時會與兒子分享聖經中道理:「過程中阿Mo好多改變。佢問我哋可唔可以分享自己未出世時，屋企係點？於是我由同太太認識，到姐姐、哥哥至佢出世嘅事話畀佢聽。」