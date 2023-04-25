Nana Berry 「胸」猛越南辣妹

家陣人人都可以經營社交平台，令好多女Coser有機會騷哥利，從而獲得高人氣，甚至高收入，而呢類女仔通常有幾個共通點——樣靚，身材正，仲要行埋性感路線，正如今次介紹嘅Nana Berry，就係一位「胸」猛得嚟又火辣嘅女Coser！

樣靚身材正

越南女郎向來畀人嘅印象都係氣質優雅又嫵媚，好少會用到「火辣」、「激凸」呢類形容詞，所以自從Nana Berry喺網絡出現，唔少男士都有種「驚為天人」嘅感覺！點解阿妹有本事改變一般人對越南女郎嘅印象？原因好簡單，既有東方女郎嘅天使面孔，又有歐美女郎嘅魔鬼身材，唔信？只要睇過佢喺社交帳號分享嘅福利相，相信冇人會反對！事實上，Nana Berry嘅五官生得標緻，非常上鏡，而更加正嘅係佢嗰對車頭燈好激凸，喺少布裝束嘅襯托下，飽滿嘅胸形表露無遺，襯埋圓渾嘅豪華臀，真係着咩衫都咁正。

人氣係咁升

身為網絡上嘅人氣女Coser，Nana Berry早喺2013年之前已活躍於Cosplay活動，經常憑住性感造型而成為會場上嘅焦點，加埋性格外向，成功吸納唔少支持者。由於知名度不斷提升，Nana Berry獲得更多曝光機會，多次以模特兒身份亮相遊戲發布會，又試過為唔少遊戲拍攝平面廣告，吸金力唔弱。隨住OnlyFans平台崛起，Nana Berry亦跟唔少性感女Coser一樣開設帳號，為會員提供尺度更大嘅寫真同影片，實行搵真銀。要知道Nana Berry平時分享嘅Cosplay寫真，本嚟已經吸睛度極高，家陣仲要將性感尺度提升，嗰種誘人程度隨時令網民流晒鼻血。