姚焯菲現身機場返新西蘭　突然肚痛折返回家

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）今晚現身香港國際機場準備返回新西蘭讀書，由父母陪伴送機的她一臉倦容，原來肚痛不適。不過，看到逾30名粉絲專程到機場送機，她感動得差點想喊：「咁多人既？多謝你哋嚟呀!」跟粉絲合照和傾偈後，準備上機之際，再次肚痛，父母經商量後擔心Chantel難頂10多小時的機程，不放心她一個人上機，最後決定改機票，由機場折返回家休息。

Chantel今晚約7時許現身機場，她穿着輕便服戴了Cap帽，化了淡妝，但難掩倦容，仍有禮貌受訪，表示有少許不捨得，但會畀心機努力讀書，提到新歌《小出走》上架9日便有過百萬點擊好成績，她表示好開心，多謝粉絲支持，自爆自己只看過MV一次：「我有少少怕醜，睇咗一次，可能睇自己有啲尷尬，所以無特別loop。」今次返港她覺得粉絲好熱血，希望下次回來大家更加熱血，今次留港她去了不少地方如主題公園玩，稱太掛住香港，Keep fit已漸有成績，去新西蘭後會繼續多做運動，笑言叫大家可以放心。

問到身體抱恙，她稱:「有啲唔舒服，少少肚痛，但唔使擔心，（父母送機好唔捨得？）上次爹哋媽咪都有送我機，好唔捨佢哋，不過我哋每晚都有通電話，會好掛住佢哋。」她都感受到小菲象（粉絲名稱）不捨得她：「上次出發佢哋都有來送機，知我有啲唔舒服，想嚟安慰同我講bye bye，係好窩心既一件事。」

她收到粉絲送上不少禮物，包括平安符、鏡仔吊飾、又有刻有Chantel名字的木板，而歌迷會會長並集合每位歌迷寫下的祝福語，集成一本畫薄送給Chantel，希望她上機時看。現場歌迷十分熱血，集氣喊「Chantel，我哋永遠支持你。」有歌迷問:「你估我哋會唔會掛住你？好掛住呀！希望快啲到7月等你返嚟。」又有人窩心叫她多休息及畀心機讀書。而Chantel母親則表現害羞而不願上鏡。