瘋狂便利店　通宵玩到癲

喺日本嘅便利店周圍都係，而且有好多服務，幫襯便利店更加成為日本人生活嘅一部分，所以AV界亦不時以便利店作為拍攝場地，炮製出一連串荒誕又充滿激情嘅交歡場面，等大家睇得投入又大呼過癮！

加班靠雄風

片廠溜池滾球出品嘅《店長夫人的加薪條件》，講述壇凛沙同老公以夫妻檔管理一間便利店，而老公通常都返日更，阿沙則返夜班。由於沙姐有權為員工提升薪酬，所以佢就利用呢一點嚟引誘班男店員出盡力討好佢喇！邊個可以喺便利店同佢鬼混就有人工加，如果能夠任由佢引爆，次數愈多就加薪愈多。不過，沙姐有極品H奶且床技高超，就算冇人工加，相信班男員工都會全力以赴啦！

兼職偷食

由FALENO推出嘅《不要被人發現的接吻淫行》，吉高寧寧同男友搬到東京居住，為咗幫補生活費，寧寧喺便利店做兼職，後來同男友因為金錢問題而成日嘈交。不過，寧寧喺便利店工作卻得到慰藉，因為同佢一齊返通宵更嘅男店員祐貴後生又靚仔。有一晚，寧寧同祐貴喺休息室飲酒放鬆一下，飲得兩杯之後，兩人情不自禁親熱起嚟，自此之後，寧寧成日掛住返工，因為喺便利店可以隨時同祐貴偷食，又可以趁冇人嘅時候，一邊咀一邊執貨，不知幾咁Sweet呀T！

喪嗒小鮮肉

喺Ideapocket炮製嘅《慾求不滿的便利店兼職人妻》一片中，天海翼係一間便利店嘅資深兼職店員，有唔少新仔都經佢一手培訓，涼太就係其中之一，翼姐好細心又好溫柔咁教導佢，收工之後，仲主動請涼太落酒吧飲番杯，不過翼姐醉翁之意不在酒，其實係想用美色引誘對方去開房！涼太血氣方剛，加上翼姐又咁索，梗係唔會拒抗啦！經過呢晚之後，佢哋就轉返通宵班，因為可以方便佢哋便利店內搞搞震！

簡評

今日為大家介紹嘅3部便利店作品中，本仙最鍾意壇凜沙主演嘅《店長夫人的加薪條件》，除咗因為沙妹上圍激凸，夠晒吸睛，而最引人入「性」係佢同男優喺便利店內嘅不同地方開戰，例如收銀處、貨架之間同休息室等，而為免畀人發現，交歡時偷偷摸摸，令場面更添刺激！