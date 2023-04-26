【是日通勝】

農曆三月初七

癸卯年 丙辰月 甲寅日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：動土、立約、移徙

忌：祭祀、祈福、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：7、16、36

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：便宜莫貪，處理投資問題要打醒十二分精神。

金牛座：財運稍遜，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

雙子座：事業停滯不前，沒有明確目標難走出困境。

巨蟹座：做人勿太自私，多為別人設想，利人利己！

獅子座：生活遇上挑戰，做事忌心急，宜三思而後行。

處女座：幸運指數排第一，身心狀態佳，生活冇煩惱。

天秤座：健康響起警號，三餐要定時，小心餓壞肚子。

天蠍座：應做的事要盡早完成，拖拖拉拉沒有好結果。

人馬座：求財不可靠旁門左道，貪心會令你後悔莫及。

山羊座：雖未能即時見到回報，但辛勤工作不會白費。

水瓶座：做適量運動對身心都有益，今天勿再偷懶了。

雙魚座：處變不驚，易獲別人信任，運勢也會好起來。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）猴 易破財

鼠：不宜與人爭辨，口舌是非會嚇走好運。

牛：異性緣佳，單身者有斬獲桃花的機會。

虎：行動力強，有機會在職場上大顯身手。

兔：工作方面取得顯著進步，令同事羨慕。

龍：壓力大，出現各種難題，無力感極強。

蛇：做事顧慮多，若固執己見，吃虧是自己。

馬：鴻運當頭，貴人支持，謀事勝券在握。

羊：頭昏腦脹，容易犯下不應該出的錯誤。

猴：是日沖煞，容易失財，小心保管財物。

雞：小心理財，粗心大意易招致金錢損失。

狗：嘗試發掘自身潛能，事業上易有突破。

豬：生活稱心如意，可從朋友處收到喜訊！

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

餐桌的玄妙

飯廳是家人用膳的空間，主宰家人的情緒及運勢，布局方面，有一定的宜忌守則，而當中尤以飯桌最為重要。

1.圓餐桌少爭吵

圓形餐桌是最佳的形態，除了方便同坐分享食物，也具有傳統團圓的象徵。長方形及正方形的餐桌亦屬工整設計，座位尊卑有別，家中長者用餐時固定座位，同樣也是適合的選擇。切忌選擇三角或五角形的餐桌，不但難以擺放，其尖角更會為家宅帶來角煞影響，居住者容易脾氣暴躁，因瑣事爭吵不休，又豈能加強和諧關係？

2.米色餐桌溫馨

顏色方面，黑色和深啡色的餐桌是近年流行之選，但因顏色過於陰沉，或會帶來悲觀的感覺，最好加上桌墊稍作改善。在玄學方面，不建議選用極端的紅色或黑色餐桌，紅色屬至陽，易令人情緒緊張；黑色屬至陰，令人情緒低落。最理想的餐桌顏色是米色或淺啡色，感覺平和舒適，也適合營造溫馨氣氛。

3.忌用吧枱代替餐桌

中國人重視團圓，家人一同用膳的餐桌尤其重要，宜選擇切合居室比例、大方工整的餐桌。至於高身的吧枱，由於坐不舒適，通常不會久坐，有家人關係難以聚合之象，即代表居住者可能要長期出差外地，或是從事輪班夜歸的工作，難免影響感情關係，最好還是選舉合適的餐桌為佳。