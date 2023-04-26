迪麗熱巴楊紫粉絲罵戰升級　鬧上派出所

內地兩大頂流女星迪麗熱巴與楊紫的粉絲，自2018年起因偶像的獎項問題而結怨，近日就有楊紫的粉絲控訴被疑似迪麗熱巴的粉絲「網暴」恐嚇，並到公安派出所報警求助，力指源頭是有粉絲後援會被爆「非法集資」。雙方不和罵戰升級至法律層面，隨時爆大鑊！

前日（25日），有楊紫的粉絲在網上發布不少被指是有關迪麗熱巴某後援會的截圖，圖中顯示不少熱巴的粉絲付費買了應援物品，但等足一年都沒收到實物，當中部分人更是學生，該後援會旋即被質疑非法集資。該名有份發放消息的楊紫粉絲，被大量熱巴的粉絲留言炮轟，當中有些更涉及人身攻擊，亦有淫穢言論，該網民自言受驚，已赴公安派出所報警備案，並將相關照片在社交平台公開及留言：「關於迪麗熱巴粉絲用惡劣詞彙侮辱我一事，已經在派出所做完筆錄立案了，大家不用擔心。」當事人更明言絕不退縮，會繼續廣發有關某後援會賣貨無實物一事，誓幫苦主討回公道！

爭金鷹獎結怨

熱巴與楊紫兩派粉絲其實早於2018年開始已鬧不和，當年楊紫與鄧倫拍攝古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》口碑收視雙贏，事業攀上高峰，本來對金鷹獎志在必得，惟最終熱巴憑劇集《漂亮的李慧珍》贏得該獎，同時成為金鷹女神，全方位「完勝」楊紫。楊紫的粉絲當然不服賽果，結果掀起雙方粉絲互罵，造成不和的開端。2020年，熱巴與楊紫在同一日各自發出律師函，互相起訴對方的粉絲，令兩邊關係更見惡劣，至今仍經常互數不是！

粉絲前日鬧出報警事件後，楊紫與熱巴至今仍未有任何表態，熱巴日前悉心打扮出席品牌活動，並大談護膚心得。楊紫則再惹是非，日前被指將與肖戰繼《餘生，請多指教》再次搭檔演出劇集《十一年夏至》，引起網民不滿，皆因雙方當年合作，兩派粉絲已掀起不少紛爭，而楊紫方面已極速否認再合作的傳聞。除此之外，有好友表示在楊紫家中喝了過期啤酒，網民即罵爆楊紫「腦進水」，批評她讓友人飲過期飲料，隨時要入醫院。