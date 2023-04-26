鬼上你床！劉玉玲自爆「被鬼責」搞到有高潮

好多荷里活名人紅星都自爆曾撞過鬼，更有部分更自稱曾與鬼上床，其中「神探俏嬌娃」華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）更自爆試過同鬼搞到有高潮！

劉玉玲被鬼責 幸福無比

《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）原來都有個撞鬼的經歷，她曾在訪問中自爆自己的另類「撞鬼」經歷，她簡單地說：「呢個係純粹嘅幸福。我感覺到一切。我有高潮。然後佢就飄走了！」

Kesha撞鬼開竅 靈感潮湧

美國女歌手Kesha亦曾自爆被鬼「搞」，她曾亮相名嘴Conan O' Brien分享與鬼接觸的經歷。後來她澄清指自己當時與男友躺在床上，突然她覺得好像被某東西觸碰身體，因而從睡夢中醒來，此時他看到床尾站着一個女人的影子。後來她更將這次經歷寫成歌曲《Supernatural》。

捉鬼敢死隊都撞鬼！遇上歌星女鬼

曾主演《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）的男星丹艾克萊（Dan Aykroyd）曾自爆被鬼搞，他表示曾住鬼屋，而他深信他與組合Mamas and the Papas已故女成員Mama Cass以及一名男子的鬼魂一同居住，他講述當時的經過：「我獨自在間屋入面，決定小睡片刻。我關上門，但冇鎖上。期間我睇到門開咗，我翻身睇下張床，我見到墊褥上凹陷咗，就好似有人瞓緊！」而他更笑指自己唔驚，相反仲依偎在「她／她」旁邊。

Paz De La Huerta被「貓王」鬼魂撫摸

美國性感女星Paz De La Huerta曾經有次她到訪已故搖滾天王「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的故居「恩典園」（Graceland）參觀，期間她走到他的錄音室，因為她道聽途說他的「音」間是最猛：「我企喺錄音室一角，我感覺佢掂我。佢嘅精神貫穿我全身畀到我歡愉嘅感覺。」