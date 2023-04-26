娛圈單打︱今鋪真係戀大咗　壞過凱婷點收科

同學愛新鮮，戀愛大過天！22歲的《聲夢》小花文凱婷（Aeren）入行兩年多星途順暢，後生細女當然要Work-Life Balance，拍吓拖都好應該。詎料最近被爆戀情卻惹來「壞過凱婷」的批評，唔通今鋪真係戀大咗？

話說Aeren被踢爆跟大她17歲的唱歌老師湛耀東拍拖，兩人不僅譜出「忘年師生戀」，更陷入小三疑雲。事關湛耀東原本有個拍拖多年的女朋友，但Aeren橫刀奪愛硬撬牆腳，踢走正印自己坐正。消息傳出後，網民大都表示驚訝，一來Aeren年輕，「點解要愛個叔叔」；二來被指做小三始終不是光彩的事，潮語「壞過凱婷」彷彿成為Aeren的標記。

面對風風雨雨，Aeren戀愛大過天，直認和以前的唱歌老師拍拖，強調並非第三者，更以男友非圈中人為由拒絕多談。最離奇的是，今次事件竟然又關炎明熹的事。原來炎明熹恩師高晨維開設的唱歌學校，正是湛耀東舊東家，有人被指轉移學生作私下教學活動，因而被舊東家趁今次「愛情三角錯」事件割席除名，都可謂是非多多。

即係咁，Aeren已是成年人，男友年紀雖然比她大一截，但始終男未婚、女未嫁，大家都有自由選擇權，一味指摘Aeren做小三，對她不公平。何況牛唔飲水唔撳得牛頭低，若然郎無情，就算妾有意，也是無法成事，前女友無謂耿耿於懷，倒不如放生自己。

道理講完，但娛樂圈不嬲唔係講道理之地。今次事件或多或少打擊Aeren形象，一旦觀眾唔Like影響事業，恐怕這條情路亦難以行下去了。