許光漢騷爆肌零尷尬　王淨追賊滑倒瘀爆

由《緝魂》金馬提名導演程偉豪執導的《關於我和鬼變成家人的那件事》，早前，於台灣上映獲得不少好評，該片由《想見你》許光漢以及《月老》的王淨主演，戲中，許光漢飾演一個恐懼同志的直男警察，與過往角色完全不同，問到為何肯接拍這電影，光漢笑言因為導演是程偉豪：「第一個原因是導演，再來就是因為題材，這個題材我覺得既是一個動作喜劇又帶一點黑色，我覺得蠻有趣的，覺得有很多東西可以跟導演一起創造，所以當初看到這個題材就覺得很有興趣。」

當中另一個讓觀眾熱議的話題是光漢在戲中有很多裸露場面，讓粉絲都興奮不已！拍攝這些裸露鏡頭對一些人來說會感尷尬，但光漢說其實拍攝當下不會：「因為當你進入角色狀態 後，只會專注角色裏，專心把你該做事情做好，所以就不覺得尷尬了。但因為電影是冬天拍攝的，所以其實覺得蠻冷。」光漢表示自己辛苦部分還好，反而現場工作人員更辛苦。

王淨在片中挑戰喜劇和百變警花的角色，對她來說也是一次很有趣的經驗：「喜劇的節奏比較難掌握，發現喜劇比悲劇難演。」第一次動作喜劇也成就了王淨很多的第一次，更有次直接跌出鏡頭外：「第一次拍動作那麼多的戲劇，印象比較深刻的應該是在追犯人的時候，那天雨天路滑，我直接跌出鏡頭外面。」