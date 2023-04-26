「最索經理人」林寶玉與過億身家富二代出街掃貨獲贈禮物

有「最索經理人」之稱的亞視經理人林寶玉（Connie），人緣好，異性緣亦極旺，身邊出現一位高富帥富二代護花使者，陪行名店走妥4間店為揀心頭好，Connie一聲鍾意，富二代立即畀錢埋單。

Connie擁有超強Body 32C、24、34好身材，日前她換上全白色行政套裝現身西九名店，將惹火身材收收埋埋，身邊出現一名跟她年紀相若的男伴，對方亦着上白色，全程有講有笑，他們在商場行動迅速，名店入完一間又接一間，連走4間店舖，終買到一對耳環，由男方付款。他們初時行到離行離列，後來上扶手電梯時見無途人，他們就做出胸對胸親䁥動作。Connie的新歡眼大大，青靚白淨，洋名叫Chris，據知是著名會計師之子，座擁過億身家，是城中有名的富二代筍盤，Chris跟圈中人甚有淵緣，曾與「模媽」陳靜儀拍過拖，看來鍾情於身材好的女仔口味無變過。

一直表示恨拍拖的Connie，問到Chris是否追求者？她表示與Chris相識10多年，當日是慶祝她生日，送她小禮物，她並自爆曾與Chris拍過拖，「佢係我兒時前度，依家係好朋友，暫時都係以工作行先，手頭上仲有好多Project進行緊，無乜時間諗呢樣嘢，不過我都想有機會放自己一個大假同身邊人相處吓。」