雨天必看　雨傘保養攻略

近日的天氣陰晴不定，忽然會來一場大驟雨，大家只可以傘不離袋，以備不時之需。不過傘子與你經歷了這麼多年風雨，大家又知不知怎樣可以令它更「長壽」？假如你亦是愛傘之人，就一定要懂得如何保養。

收傘開傘多做一步

無論是遮太陽還是擋雨水，收納前都有些地方要注意。雨天使用後要晾乾才收納，以防傘布發霉、傘骨生銹；而遮太陽後收傘則要注意降溫，避免傘布提早老化變質。另外，收納時要把傘疊好再捆綁。除了收傘，開傘時都要留意，先鬆開傘布再開，避免損壞骨架關節。

存放小貼士

除了使用時要留意外，雨傘在存放的時候也有可以注意的事項，例如收納及存放時最好套上傘套以防破損，存放要放在陰涼的位置等。另外，雨傘不宜長期擱置不使用，因為存放過久易造成傘骨傘布脆化變質。

清潔、「維修」有計

雨傘用久了難免會有污漬，這時可以用海綿或牙刷搭配中性清潔劑如洗潔精刷洗傘布，再晾乾收納，這個方法同時亦適用於雨傘的定期清潔。另外，如果雨傘出現打開不順暢、傘骨生銹等問題，前者可在每個關節塗上潤滑油，而後者可以將錫紙揉成一團刷傘骨，把傘骨上的銹刮除，然後再抹上一層油，減少金屬與空氣接觸，防止傘骨再次生銹。