涉家暴風波未停　周永恒拒絕打指模兼襲警再被捕

藝人周永恒（Roy）早前被填詞人因葵（陸謙遊）於社交網爆出多張疑受傷照片，並聲稱疑遭家暴。不過事件其後卻有180度轉變，原來周涉因刑事恐嚇妻子於上周四（20日）被捕，並在警署涉襲擊執法人員。周最終被控刑事恐嚇及襲警等3罪，並分成2案，今（26日）被解往屯門裁判法院應訊。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至6月21日再訊，以等候辯方索取文件及給予被告進一步法律意見。裁判官批准被告共以10萬港元作現金保釋，但須交出旅遊證件、不得離港、居於報稱地址、每天到警署報到，及不得接觸控方證人。

被告周永恆共被控刑事恐嚇、抗拒警務人員執行職務及襲警3罪。控罪指被告於2023年4月16日在屯門一單位內威脅陳薇會使其人身遭受損害，意圖令她受驚。被告另被控於2023年4月20日在元朗警署內抗拒偵緝警員9085執行職務，及於同日在元朗警署的報案室襲擊該偵緝警員9085。被告有私人律師作代表，並替被告申請保釋，控方反對讓被告保釋，惟主任裁判官蘇文隆最終批准被告的保釋申請。

據悉，控方案情指被告於4月16日在家中與妻子因小事爭執，其後被告涉向妻子稱：「斬死你、斬死你老母、斬死你全家同個仔」。被告於4日後因涉刑恐被捕，但於元朗警署內拒絕遵從執法人員指示打指模而再被捕，其間他又向人員吐口水而被控襲警。

案件編號：TMCC 822,866/2023