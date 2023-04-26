時尚食物T恤　將杯麵穿上身

日本知名杯麵品牌日清，經常推出除杯麵以外令人覺得莫名其妙的搞笑產品。繼之前設計出讓人爆笑的扮食杯麵T恤，近日與時裝品牌MOUSSY推出更適合日常穿着的時尚聯乘系列服飾。時裝品牌以美國休閒風格作為設計主調，在一眾日系小清新風格中殺出重圍。前者有趣搞怪，後者則型格休閒，兩者的風格碰撞，令大家更期待系列服飾的魅力。

聯乘系列推出共8款包括T恤、背心、手袋、頸鏈等帶有標誌性杯麵特色的產品，全部都印有大家最熟悉的Logo字體。設計重點包括，在短身版本的T恤上以杯麵字體來設計時裝品牌Logo以及印上了2000年字樣，更加上了特製的紮染印花營造特有的街頭氣息。更有印上Q版杯麵公仔的背心，搭配『Only 3 minutes can change the world』的字樣，盡顯美式風情。除了服裝之外，亦有一系列的飾品手袋，同樣充滿時尚趣味感。

同場加映：冬甩踩過界出時裝

甜品迷有福了，來自美國的大型連鎖冬甩品牌Krispy Kreme Doughnuts，最近推出一款大人T恤以及一款小童T恤。大人的服裝上印有品牌Logo字體，小童的T恤則加入了朱古力冬甩的漫畫印花，讓人食欲大增。更有一系列的飲品杯、毛巾等的單品供各位甜品迷選擇。全系列已經登錄官網，感興趣可過去望望。