美國全能男星Harry Belafonte離世　舊拍檔尊特拉華達留言哀悼

曾主唱經典名曲《Banana Boat》的歌影視美國全能男星Harry Belafonte,昨日在位於曼哈頓家中離世,享年96歲。

他除了是歌影視紅星之外,亦是民權活躍分子,曾協助已故黑人民權領袖馬丁路德金(Martin Luther King Jr.),Harry Belafonte亦因此而獲過多個獎項包括「曼德拉勇氣獎」。Harry Belafonte亦熱衷於慈善工作,80年代中他率領群星包括米高積遜(Michael Jackson)以及卜戴倫(Bob Dylan)等組成USA For Africa的組合合唱經典慈善歌《We Are the World》,為埃塞俄比亞飢民籌款。

Harry離世消息公布之後,歌影視以及政界人士都有於社交網站留言哀悼,其中1995年與他在電影《非常黑白事件》(White Man''s Burden)中合作過的美國男星尊特拉華達(John Travolta),亦有於社交網貼劇照留言。他說:「1995年,我有幸與Harry Belafonte一起工作,他是優雅、沉著和慷慨精神的代名詞。我們會想念你的,Harry。」而美國前總統奧巴馬(Barack Obama)亦有留言哀悼Harry,他形容對方是「一位打破障礙的傳奇人物,利用自己的平台提升他人。改變藝術的同時也捍衛公民權利」。