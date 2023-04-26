否認曾破產！尼古拉斯基治自爆投資房地產導致欠債

奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）出名是「荷里活大花筒」，幾年前因不擅理財瘋狂洗錢而爭人周身債，最後搞到幾乎破產要狂接戲來幫補。不過現年59歲的他近日接受訪問自爆當年財困是房地產所害！

尼古拉斯近日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）的王牌節目《60分鐘》訪問，他回憶起過去負債後為了還錢，接演了所有他能接的電影，只為了早日還清債務，他承認：「我過度投資房地產，結果房地產市場崩潰，我沒辦法及時脫身！」，而他透露目前已還清600萬美元（約4,710萬港元）的債務，並揚言自己不如傳聞中申請過破產！

曾是荷里活最高片酬男星之一的他於演藝事業巔峰時，曾被傳片酬一度高達1,950萬美元（約1.5億港元）。他曾在世界各地包括德國、英國以及巴哈馬等地置物業，耗盡他大量金錢。2009年曾一度傳出他欠下稅局高達630萬美元（約5,000萬港元）稅款。

另方面，DC超級英雄電影《閃電俠》（The Flash）新海報及新預告片昨日在拉斯維加斯舉行的戲院商會議（CinemaCon）上公開，兩代「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）和賓艾佛力（Ben Affleck）於新預告片中再次出現。近日網上盛傳尼古拉斯基治亦會在片中出現飾演「超人」。他於90年代原來在《超人之死》中飾演「超人」但最終拍攝計劃擱置。