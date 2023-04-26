【簡潔生活學】勞動・靜心一日團

上次提過Comfort Food是個撫慰心靈、紓緩情緒的好方法，除了靠食之外，還有兩個方法，很想推薦給大家！

上周有朋友安排了「勞動・靜心一日團」，我這個好奇寶寶，當然第一時間報名。

當日早上，幾個朋友先到觀塘一間提供食物緩助的慈善機構，這個機構主要向飲食業回收一些安全食用之剩餘食物，通過安檢程序，再經中央廚房烹調成營養均衡的膳食或食物包，最後由團隊免費派發給社會上有需要的人士。而我們今次來當義工，負責預備飯餐的工作，包括：清洗、切細及醃製食材等等，由於準備的飯盒數量過千，所以要處理的食材也為數不少，平日自己在家都只是做簡單料理，今次也可說是個挑戰。

勞動了一個上午，下午模式一轉，進入放鬆Mode：頌缽瑜伽，導師先進行瑜伽練習，正好讓我們的肌肉得到伸展，之後的頌缽聲頻則調整身心靈，我聽着頌缽的敲擊聲，真的有被清空的感覺，即時放鬆不少。

課堂完結時，大家感到充實又滿足，因為一日內獲得兩種不同體驗，前者能夠出一分力幫助他人，別人開心時自己也會開心；後者則可以完全釋放壓力、平衡身心。而我更感恩不用愁三餐，身心也沒甚麼大困擾。想起當初我開辦收納公司，都是源於同一個概念，要珍惜任何物品、不浪費資源，經過這次的體驗，更加「惜食」和「惜福」了。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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