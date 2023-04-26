VFF Mountain Lake House　離地洋房　巧奪天工

許多人因不甘於平凡，總是一擲千金，希望給自己打造一個與別不同的生活空間，於是各類奇特的建築構思應運而生，有的選址「離地」，有的三尖八角，像今次介紹的概念豪宅「VFF Mountain Lake House」，由多組「線條」撐起，外觀獨特，還予人高高在上的感覺呢！

多組線條撐起 「V」字柱最突出

構思於埃及建造的「VFF Mountain Lake House」，由建築師Mohamed El Sayed設計，外觀奇特，看起來三尖八角，當中那幢單層式「離地」洋房被多組「線條」撐起，突破了叢林的包圍，給屋主帶來高高在上的觀景體驗。值得一提，那些「線條」以不同的形態呈現，設計中加入了銳角和鈍角，可在不同時段反映出不一樣的光影效果，而最突出的部分莫過於兩條由洋房下層貫穿屋頂的「V」字形柱子，堪稱建築物最突出的標記。

說到洋房的設計，主要選取木材、石材等天然物料，在視覺上為室內添加溫度與質感，以營造舒適的氛圍；與此同時，洋房被大片落地玻璃窗包圍，方便引入自然光，亦令室內、外空間融為一體，屋主就算足不出戶，也能欣賞到周圍的自然景觀。