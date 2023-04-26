黃竣鋒深圳遇襲案　兇徒故意殺人罪成判有期徒刑10年

曾於《亞洲先生競選》奪得季軍的藝人黃竣鋒（Jason），去年8月底於吳志雄深圳開設的餐廳內遇襲，被出徒連斬3刀，導致臉部、左手及左腰嚴重受傷，結果急送醫院搶救，其中面部遭受重創，並一度有生命危險，及後事件交由當地公安處理，經過8個月後，有關案件於本月3日在廣東省深圳市南山區人民法院判結，該無故施襲兇徒被判故意殺人罪，判處有期徒刑10年。黃竣鋒今日向外發表聲明。

本人黃竣鋒(Jason)於2022年8月29日於深圳無故遭兇徒以菜刀襲擊，致令面部、頸部、手部及腰部遭受重傷，其中面部遭受重創，並一度有生命危險。有關案件早前（2023年4月3日）於廣東省深圳市南山區人民法院判結。

本人現作聲明如下：

(1) 對本人無故施襲兇徒被廣東省深圳市南山區人民法院判故意殺人罪，判處有期徒刑十年。

(2) 經法院查明，兇徒有超過10年吸食冰毒往史，並有濫用咳藥水習慣。兇徒於濫用咳藥水後，產生幻覺、幻聽及妄想的情況，亦因收看了本人參演的電影《追龍》，錯誤認為本人於電影中演出的角色「公仔強」是他的堂叔，並曾對他的家人不利，故此兇徒對本人產生缺乏現實矛盾的怨恨，萌生報復性動機，對本人萌生殺意，特意購買行兇用的菜刀向本人施襲。

(3) 本人與兇徒並不認識，亦無結怨。本人認為是次遇襲是無妄之災，遇襲令本人遭受重傷，實為本人的「極度不幸」。

(4) 本人亦提醒演藝界朋友，因公眾人物形象，而可能成為精神有異者無故施襲的目標，故朋友們出入公眾場所時，務必小心及提高警惕。

(5) 本人感謝於此次事件中於我作出協助的所有朋友，特別是香港演藝人協會會長古天樂先生，以及演藝界前輩吳志雄先生。對於各位對本人的「雪中送炭」義舉，竣鋒永遠銘記心頭。

(6) 本人亦特別感謝深圳市公、檢、法政府機關對本案的重視和協助。

(7) 現時本人傷勢已大部康復，並將繼續努力接受治療，以期完全復原。

黃竣鋒

2023年4月26日