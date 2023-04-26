MIRROR傳「分拆」開個唱　隊長Lokman：都係好事

人氣男團MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Alton（王智德），聯同組合ERROR成員Dee（何啟華）合作於旺角經營泰式餐廳，今午（26日）正式剪綵開業，吸引大批傳媒到場採訪，更有粉絲拉隊到場打氣支持。榮升老闆的他們「3色西裝Look」到場，更將「招牌雞牌」打造成金錬掛在身上搶鏡，席間有舞獅及財神贈興，場面熱鬧。

受訪時3人透露今次投資達7位數，表示：「希望「坐1望半」，最快半年內可以歸本，分拆上市後梗係想開分店，最好每區都有砌成個「鳩」（招牌）字。」問到是否已有心理準備經常有朋友「黐餐」，他們打趣：「兄弟就請，朋友有折，但要上到嚟先知究竟係朋友定兄弟，其實係朋友就畀錢啦。」

問到接下來再想投資甚麼，Dee笑答：「何啟華已經係門生意，大家不妨多啲搵我做嘢。」Lokman接口：「都想搞甜品同Cafe，不過真係要慢慢嚟，力不到不為財！」Alton即慨嘆：「創業難，守業更難呀！」他們又笑言得閒會上餐廳「打躉」，又出盡力將餐牌微調到覺得適合茶客。

另外，有指MIRROR將「分拆」，其中幾位成員將於暑假舉行個人演唱會，Lokman坦言：「都係好事。（有冇你份？）乜都未知，等通知啦。（有傳係你哋上年嘅演唱會，門票有效9月中就死期，所以咁樣安排俾粉絲多個選擇。）咁都好吖，退票嘅話俾唔足黃牛飛嘅價錢，咁MIRROR嘅飛又出名難買喎。」當問到MIRROR是否短期內仍未能復辦演唱會，Alton：「仲有啲時間，其實好多變數嘅。」

談到無綫《中年好聲音》將製作特別節目對撼Chill Club頒獎禮，Lokman及Alton表示：「觀眾多個選擇。（佢哋收視高達26.4喎。）恭喜佢哋，不過無論點都好，大家慶功最緊要嚟我哋餐廳，點都會俾個8折開心價。」