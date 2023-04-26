WhatsApp重磅更新　即日起跨手機共用帳戶！

WhatsApp預告未來一段時間都有大型更新，今周便有個功能大家引頸期盼，就是跨手機共用WhatsApp帳戶功能。

在新功能下用戶可讓手機與最多4部手機進行連結，用法就像在網絡瀏覽器、平板電腦和桌面電腦上連結WhatsApp時一樣。每部已連結的手機會分別連結到WhatsApp，確保個人訊息、媒體和通話獲得端對端加密，而如果主要裝置閒置了一段時間，系統也會自動將你登出所有配對裝置。

連結手機作為配對裝置，傳送訊息就能更加輕鬆，用戶切換不同手機時，不必在登出後從上次中斷的地方繼續聊天。如果是小型企業業主，現在可有更多的員工直接使用同一個WhatsApp Business帳戶回覆顧客。本次更新已開始向全球用戶推出，未來幾周內全面生效。

接下來幾周還有好戲登場，WhatsApp即將推出方便用戶連結配對裝置的替代功能。從現在起，只要在WhatsApp網頁版輸入手機號碼就能收到一次性代碼，可在手機上用於連結裝置，比以往要掃描QR碼更方便！