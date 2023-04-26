起錯歌名被指放棄廣東歌？重溫8首農夫必聽歌曲

由陸永權（陸永）和鄭詩君（C君）於2000年所組成，歌曲既以香港本土情懷，以及嘻哈說唱為主，有別於一般主流音樂，歌詞亦由他們一手包辦。

出道23年，原於2020年時他們將舉辦20周年演唱會，惜受疫情影響而延未能成事，及他們後北上發展，並在去年（2022年）11月舉行20周年「有D新歌巡迴演唱會」，開啟以來，將近半年於11個城市完成21場演出，場場爆滿，總入場人數超過3萬人，創下二人出道以來，最多巡演場次記錄。

今次巡演有一大半都是圍繞新專輯，當中有首新歌是一首普通話歌《廣東歌係我個ex》，希望大家多聽廣東歌，不要把它當作是自己的舊情人。誰料演出片段在網絡上曝光後，有不少網民只看歌名就評論「農夫放棄廣東歌市場，轉做普通話歌。」令他們倍感無奈並表示：「我們新專輯有10首歌曲，9首都是廣東歌，只有一首普通話歌，竟然也可以被説是放棄廣東歌市場。」隨後他們還幽默說：「我們下次寫歌名應該直白點，直接叫《這是一首用普通話唱的廣東歌用了黑色幽默的手法去叫大家支持廣東歌的歌》，這樣大家就會明白啦。」令現場觀眾捧腹大笑。

雖然農夫初出道時沒有太多人賞識，甚至認為他們的歌曲不是Hip Hop 說唱，而是更傾向數白欖的形式，但他們並沒有因此放棄，直至2007年，農夫與知名堪輿學家麥玲玲師傅合唱《風生水起》唱到街知巷聞，人氣一時無兩；之後他們又轉戰電視圈發展，參與多套劇集演出和綜藝節目主持，令人氣再創高峰；現就同大家重溫8首農夫必聽歌曲吧！