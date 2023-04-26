Share Happiness！共享歡樂滋味

快樂當然可以分享！最近就有餐廳及飲食品牌，將分享快樂元素融入美食之中，帶來滿有節日氣氛或歡愉的餐飲，與親朋好友齊齊分享，快樂而熱鬧。

節日派對

提起墨西哥菜，大家很自然聯想起香辛惹味，熱情滿載，而當地一個傳統節日Cinco de Mayo五月五日節會有大型慶祝活動，包括豐盛美食、音樂與舞蹈。位於上環的人氣墨西哥餐廳Te Quiero Mucho就為了迎接一年一度的五月五日節，於5月5日舉行狂熱派對，活動由中午開始直至深夜。每位客人可享無限任食墨西哥卷餅好似人氣豬肉卷餅（Chochinita Pibil）、招牌菜巴哈鱈魚卷餅（Pescado），又有多款墨西哥開胃菜如墨西哥炒蛋（Huevos A La Mexicana）和墨西哥粟米片配黑豆醬（Frijoles De La Olla）和炸玉米餅等，還可以加購享用多款精選瑪格麗特酒、帕洛瑪酒、紅白餐酒、啤酒等；餐廳當中亦安排了現場DJ音樂表演，更特設「最佳瘋狂服裝獎」，鼓勵大家穿上瘋狂服裝，以便有機會贏取餐飲積分，更將節慶的歡樂氣氛無限延伸！

豐富盛宴

想安坐家中與至愛分享快樂滋味？戶戶送由即日起與手工薄餅連鎖店PizzaExpress推出全新的平台獨家限量「共饗套餐」，以雙層薄餅美食盒盛載住2至3人分量的多款正宗意大利美食，包括口感酥脆的雙重芝士脆邊薄餅、焗抱子甘藍、焗肉丸、烤焗雞翼和蒜香橄欖車厘茄焗蝦，主菜則有慢燉牛頰肉配北非小米，肉質鮮嫩，口感豐富。最後甜品是焗麵包球配朱古力榛子醬，啱晒一家大小或朋友開心Share。而「共饗套餐」盒上更印有限定優惠代碼，大家可於下次訂購時憑代碼換取獨家合共HK$100優惠添呢！

全新零食

好多女生都愛吃零食，尤其是一大盒的美食，好似固力果最近推出的全新「抹茶雲呢拿雪糕味餅乾條」雲朵 Pocky，如雪糕般的餅乾條，為沉悶的工作加添「脆」味之餘，仲可與身邊同事或朋友分享，分享滋味滿Fun。這款全新的餅乾條，融合了濃醇抹茶和清新雲呢拿，餅乾條與朱古力均添加新西蘭當地生產的全脂奶粉，味道濃香細滑；而加倍醇厚的朱古力口感更猶如甜品般柔滑香醇，嶄新的朱古力發泡技術更讓濃厚的朱古力具空氣感，帶來如同雲朵般鬆軟綿密的獨有口感，感覺猶如食雪糕，好玩！餅乾條同時添加GABA 與全麥粉，令餅乾條更為健康；隨時隨地都可以與閨密及親友分享健度好「脆」味！