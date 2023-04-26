被告抄歌開庭審訊　Ed Sheeran上庭否認指控：我唔係傻仔！

英國唱作天王Ed Sheeran出道以來創作的情歌多次涉嫌抄襲，2018年他的名曲《Thinking Out Loud》被一間資產銷售公司入稟控告抄襲已故美國騷靈天王Marvin Gaye於70年代的名曲《Let's Get it On》，並索償7.8億港元。案件前日於美國紐約曼哈頓聯邦法院開庭審訊。

歌曲主唱兼創作的Ed穿上西裝上庭應訊，他於庭上否認有抄襲歌曲，並表示在表演時偶爾會使用類似和弦的音樂，而其律師亦表示使用這種表演方式不屬犯法。Ed作供時說：「如果我真係做咗你指控我嘅事，咁我就真係個傻仔，竟然會喺聚集2萬人嘅舞台上做呢種事（唱抄襲歌曲）。」與Marvin共同創作歌曲《Let's Get It On》的作曲家Ed Townsend女兒亦有上庭作供，指出Ed的經理人公司應該將抄襲歌曲的收益與原作曲家瓜分。

今次已非Ed首度被人告抄歌，去年有創作人控告Ed指他的名曲《Photograph》抄襲另一歌曲《Amazing》，去年Ed就與原告人和解。英國唱作男歌手Ed Sheeran的作品經常被指控抄襲，而早前他的名曲《Shape Of You》亦被一名音樂人Sami Chokri控告抄襲他的歌曲！