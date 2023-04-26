本日日本：《反斗奇兵》主題Cafe　東名阪3都市期間限定開店

彼思動畫製作室（Pixar）出品的《反斗奇兵》系列（Toy Story）相信不用多介紹，除了周邊商品出個不停之外，更不時跟不同單位有聯乘搞作，例如大阪的Collabo_Index SHINSAIBASHI（4月27日至6月18日）、東京的OH MY CAFE TOKYO（4月28日至7月9日）及名古屋的kawara CAFE&KITCHEN 名古屋Parco店（4月29日至6月18日）這3間Cafe便將於括號內的指定日子變身為《反》主題Cafe，值得粉絲們去朝聖一番！

Cafe以「安仔、寶妮、陽光託兒所的玩具屋為概念提供一系列色彩繽紛的菜單，讓粉絲回味戲中的場景，此外更採用低鹽、低糖的健康食材，讓小朋友可放心享用。於每日供應的「安迪房間菜單」中，推薦大家必吃以胡迪、巴斯光年、三眼仔等人氣角色打造的「胡迪番茄意大利粉」、「巴斯光年咖喱飯」、「三眼仔沙冰乳酪」，還有2020年推出過的「玩具箱忌廉燉菜多士」今次也會復刻登場，之前沒吃過的朋友要把握機會了。此外，於前半期限定提供的「寶妮房間菜單」裏，有超可愛的「豌豆三兄妹豆腐肉丸麵包」及「釘子褲先生咖喱麵包」。後半期則有「陽光託兒所的玩具屋菜單」，有味道驚喜的「勞蘇士多啤梨漢堡包及用大牛奶瓶盛載的飲品等，全部非常吸睛，必定要相機先食。同場也有不少周邊產品，以胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼仔等人氣角色為主題的鎖匙扣、束口袋、徽章、環保袋、抱枕等，等粉絲們一一帶回家！