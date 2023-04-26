法言人︱羅天宇初嘗「視帝」滋味　天王巨星唔易做

藝人羅天宇於無綫新劇《法言人》飾演態度惡劣的當紅視帝，雖然只是個案主角，但足已令他過足戲癮，笑指演天王巨星最大難度是要有一定的氣場，幸服裝造型配合幫忙不少，他說：「聲線方面都要控制得好好，太Chok或太沉就會顯得嗰場戲好悶，所以要諗吓講嘢嘅節奏同發力點。因為只係一個單元，變相拍嘅場數好少、要好快投入到角色，所以好多嘢要自己做咗功課同準備先，主要睇番一啲天王嘅電影同訪問，嘗試模仿吓佢哋嘅眼神、角度同埋講嘢嘅語調。」

談到最難忘場口，天宇首推法庭戲，皆因對白較多，更指與角色最大共通點，是同樣愛吃麵包：「我自己個人係非常愛吃麵包嘅，仲一定要焗熱咗先至覺得好味，即係對麵包好有要求。」而有網友指劇中天宇出庭作供時，飾演律師的薇薇跟住全程，不時斟水給天宇讓他冷靜情緒，又協助他揭證物文件，對薇薇相關舉動大感疑惑，笑稱是否刻意加戲給對方，對此該劇編審回應表示：「我哋問過好多律師嘅相關經歷，我哋團隊亦喺法庭見證過，現實中真係有律師會坐喺當事人身邊幫佢斟水，揭證物文件咁，劇中薇薇咁樣做，我哋想幫天宇營造視帝嘅氣場。」