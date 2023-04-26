李克勤港樂紅館騷加場　MV邀駱振偉蔡潔演夫妻上陣

下月將會與香港管弦樂團舉行紅館演唱會的李克勤今日（26日）推出新歌《弦續》，

並同步開心宣佈，6場紅館爆滿，現加開5月20日終極尾場。克勤特別為個唱灌新《弦續》，編寫與香港管弦樂團再度攜手合作的友誼，亦描寫人生之中每階段與隊友久別重逢的珍惜。

歌曲MV以「散聚有時」為基礎，並以婚禮現場及教堂追思會作為兩大場景，克勤坦言因為疫情，已很久沒有拍過「多人」的MV：「台前幕後好多人，開頭係有啲唔慣，因為真係好耐冇拍過MV，唔知以為自己社交驚恐，哈哈，不過好快就適應，氣氛好熱鬧。」他

又謂MV中有很多熟悉面孔：「呢個MV其實係講曾經一班友，大家一齊玩音樂，但經過咗一段時間後，就各有各嘅生活，可能有啲已離開咗香港，甚至離開咗呢個地方，又或者有唔同嘅人生經歷，過咗咁多年後又再聚埋一齊嗰個感覺，好濃厚嘅人情味。所以其實咁多人拍攝係好開心，同埋需要一啲好出色嘅演員去做，最開心邀請到袁富華演出，佢之前拎過金像獎、金馬獎男配角，亦都提名過金馬獎最佳男主角，仲有駱振偉同蔡潔就係飾演一對新婚夫婦。」

對於歌曲及MV，克勤謂錄歌時都已經感受很深，以前總以為人生最美好的是相遇，現在才明白最難得是重逢，更發覺到今時今日更加覺得，最希望所有朋友都別來無恙：「其實我做咗爸爸之後，都長達7、8年冇乜社交活動，時間除咗分咗畀工作，就幾乎用晒喺家人身上，囝囝大咗先開始有番空間見多啲朋友，所以唱時都好有感覺，歌詞講到好多人長大後的心聲。」

他又謂去到他這個年紀，多少也會有這樣的經歷，因為各種原因，將感情放在一旁，「曾經嘅一啲老死，會因為大家嘅生活圈子、或者方式、或者環境唔同咗，感情可能擺埋咗一邊。當然隔咗咁多年之後冇見，就少不免好多想當年，每一次都係咁，以我嘅經驗嚟講。」

除了推出新歌，克勤已經密鑼緊鼓準備演唱會，提到相隔超過20年後再次跟香港管弦樂團合作，他直言雙方感情升華不少：「同呢隻歌係同步配合，因為有一啲樂手其實20幾年之前都有參與過上一次克勤同港樂嘅演出，隔咗咁多年再做，大家個話題上又會好唔同，再加上有新人加入，個感覺真係幾得意。」

他表示跟管弦樂團合作，事先要更加心思細密的安排：「例如編曲上，因為唔同普通樂隊嘅一個演唱會，好多嘢可以好臨時去改，但係philharmonic就好難去到尾先有一個改變，所以大家嗰個拿捏要好準確，大家正在努力緊。」完成香港演唱會後，緊接着舉行巡迴演唱會：「會移師唔同嘅地方去做，希望去到你屋企附近啦，你又會嚟支持咁啦。」