蘇永康為無綫效力打ViuTV頒獎禮：我兩邊都睇

蘇永康與丁文俊在將軍澳電視城為《中年好聲音紅白大戰》錄影，兩人淵源原來甚深，丁文俊20年前原來曾是蘇永康的助手，蘇永康說：「喺1999年至2003年佢係助手，有時我未到佢會幫我試音，仲喺我演唱會唱過和音，佢唱得好好。佢優點係好老實，參加比賽入咗100強，我做評判佢都冇搵過我叫我幫手，四個字形容佢係不苟言笑，都有提醒佢要笑多啲。」他又認為有夢想，一路堅持並不容易出頭，亦覺得比賽贏輸並不重要，要看往後發展。

蘇永康又指日前綵排時與丁文俊傾了一輪，提點他在大機構發展，有自己的構思就要主動向公司提出。講到《中年好聲音》隨即開第二季可擔心影響他們發展？蘇永康則說：「以前新秀已經係咁，競爭重來冇停過，最緊要把握好開頭。」簽了無綫的丁文俊希望有多方面發展，除了唱歌也覺得拍劇很好玩，樂於嘗試。

講到《中年好聲音紅白大戰》將與ViuTV的《Chill Club推介榜年度推介22/23》頒獎禮對撼打扙，蘇永康則笑說：「兩邊都睇，我屋企有3部電視。」丁文俊表示：「其實大家參賽者比賽完之後，都輕鬆咗好多，表演更加好。」