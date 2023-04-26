三田悠貴　胸大有「惱」

好多人都話大胸嘅女仔係波大無腦，咁講法其實係歧視定唔抵得人哋大胸就不得而知，但係胸大對於好多女仔嚟講有時都會帶來煩惱，就好似日本寫真界超新星三田悠貴咁，佢就曾經因為自己個胸生得大而唔開心喇！

清麗好波

近年日本雜誌被幾位童顏巨乳妹搶晒啲封面，好似寺本莉緒、淺川梨奈、本鄉柚巴、上西怜、天羽希純咁，不過寫真界人才輩出，最近就有一位超新星絕對有能力同佢哋爭做封面女郎，佢就係今日為大家介紹嘅三田悠貴喇！

今年24歲嘅佢，氣質清麗，五官標致，一副姊系面孔予人強烈親切感，小弟就覺得佢同AV女優星野娜美及鷲尾芽依有幾分相似，如果有朝一日可以見到悠貴好似佢哋咁下海拍AV咁就最好喇！貴妹人靚波正，身材勻稱而上圍激凸，心口對G奶夠大又夠飽滿，難得嘅係條腰唔粗，整副身段極具曲線美，真係不得不讚阿妹一句：好波！

創立品牌

悠貴喺今年3月正式登陸寫真界，甫出道就憑住綺麗美貌同G奶而備受注目。其實喺出道之前，佢已經喺網絡界擁有人氣，至於正職係一位美容師。佢喺一次訪問中表示，自己曾經因為心口對G奶而大感苦惱，原因係經常被人取笑佢胸大。而悠貴嘅媽媽就可以話係佢嘅人生導師，多次鼓勵佢做人要有自信，仲大可以將胸大呢個被人取笑嘅特質變成引以自豪嘅優點，自此佢就決定將對G奶當成武器，加入寫真界盡情施展巨乳嘅魅力！不過悠貴就話由於上圍太大，令佢難以搵到合適胸圍而感到苦惱，所以立志創立自己嘅內衣品牌，製造出專門畀大波妹着嘅胸圍添！

三田悠貴出道後極受歡迎，寫真工作密麻麻，從其社交網當中就可以睇到佢最近拍攝嘅部分寫真照，同時佢亦會同大家分享生活點滴，想了解佢多啲，就要Click入去睇喇！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎1吋

三圍：38G-24-35