馬國明秘談同居生活　最鍾意幫湯洛雯按摩

視帝馬國明為按摩椅品牌擔任香港區代言人，早前抽空拍攝廣告及宣傳照，拍攝當日，他剛從劇組收工便緊接拍廣告，但完全沒有表現疲態，不少鏡頭僅拍了兩、三take便完成，過程相當順利，問到是否密密接Job儲老婆本？馬國明表示：「作為演員除咗拍劇，最好收入來源就係廣告同登台，所以我無任歡迎，我同阿湯（湯洛雯）好似未試過一齊拍廣告，其實咩產品都無所謂，咩產品我哋都可以拍嘅，總之抵用啦！」

席間馬國明更大方分享同居生活，指平日與靚湯不時互相按摩：「因為我條頸成日都好攰，佢都會幫我按吓條頸，咁我又幫佢按吓膊頭咁囉!佢開工好攰我就幫佢按，或者我開工好攰，返到去佢又幫我整兩嘢咁。阿湯都鍾意按摩，我哋平日會請人返嚟屋企按。」

他又指已訂購3張按摩椅，分別送給靚湯、外父外母及雙親，他說：「我爹哋媽咪都好鍾意按摩，呢個係好好嘅禮物，佢爹哋媽咪都有需要，所以一買要買多兩張，三個地方都有就最開心，去到邊都有得按。依家諗送禮都唔會淨係諗自己屋企，都會諗埋佢爹哋媽咪，好多禮物都預個double，所以開支都大咗，拍多啲廣告梗係最好啦，甚至我哋可以一齊出活動，一齊登台都得㗎!因為佢好鍾意去旅行，可以一齊拍旅遊節目呀，呢個就等公司安排，可以寓工作於娛樂。因為呢排我又要宣傳又要拍劇，都唔可以好早返屋企，佢自己喺屋企都悶，如果可以一齊開工陪吓佢，見多啲就最好。」