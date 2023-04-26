泰國人氣車模　堅挺滑溜溜

每當講起車迷，唔少人總以為係男性嘅專用名詞，正所謂「香車配美人」，其實亦有唔少靚女係愛車之人，其中就有嚟自泰國嘅巨乳車模Kanyanat Puchaneeyakul。

興奮到震

乜嘢叫做愛車之人？簡單嚟講，就係只要同車有關嘅都會感到興趣。當然如果要細分嘅話，有人鍾意電單車，有人則偏好四個轆，對於現居於泰國曼谷嘅Kanyanat Puchaneeyakul嚟講，無論兩個轆定四個轆，佢統統都鍾意！

家陣佢係性感網紅，同時亦係車模，至於佢點解咁鍾意車？原因係同佢細個有關。由於佢當時屋企附近有間車房，故此佢經常喺車房流連，而每次聽到引擎隆隆嘅咆哮聲，就會令佢腎上腺素上升，真係興奮到震呀！而電單車同跑車所發出嘅聲音，亦會令佢有唔同嘅興奮感覺，因此佢踏入18歲就去考取車牌同電單車牌，終於可以一嘗駕駛樂趣。

人氣爆瀉

不過最令Kanyanat估唔到嘅，就係佢嘅工作竟然會同車有關。話說佢初出道時以攝影模特兒嘅工作為主，憑住迷人樣貌及火辣身材而冒起，及後有車展想搵車模，而呢次便成為佢踩入車模界嘅契機，唔單止成為展場上嘅拍攝焦點，自此喺泰國各個車展都會見到佢嘅身影，佢更先後為多個汽車及汽車零件品牌拍攝廣告，當然亦唔少得拍攝以車為主題嘅寫真集，人氣可謂人時無兩。

雖然佢其後活躍網絡社交平台，仍然不乏跟電單車、沙灘電單車、轎車等同場攝影嘅機會，佢更話樂趣十足，除咗可試盡各款新車外，更有機會駕駛到一啲少見嘅汽車，令佢感覺相當滿足。

如果問Kanyanat個身體部位最吸睛嘅話，相信非佢心口嗰對激凸車頭燈莫屬。事實上，佢亦深明自己嘅胸前優勢，每次拍攝寫真都會盡情展露大肉球同事業線，Click入佢嘅社交網必定可以大飽眼福呀!

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：36G-25-36