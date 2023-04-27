【是日通勝】

農曆三月初八

癸卯年 丙辰月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、塞穴、成服

忌：嫁娶、移徙、置產

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：7、9、17

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：包容不等於縱容，要讓伴侶明白你的底線。

金牛座：財運最差，易損失財物，對得失勿太介懷。

雙子座：事業發展多機遇，做好部署才行動也不遲。

巨蟹座：投資要保持理性，作出決定前要審時度勢。

獅子座：好人唔怕做，自私自利會令好運離你而去！

處女座：愛情事業兩得意，跟獅子座朋友最為合拍。

天秤座：人事問題干擾，事業遇阻力，要謹言慎行。

天蠍座：有可能成為同事的眼中釘，務必注意言行！

人馬座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

山羊座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

水瓶座：處理錢銀問題有點糊塗，投資易損手收場。

雙魚座：心態正面，處變不驚，易得到貴人的賞識。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）猴 正財旺

（跌）雞 易破財

鼠：事業運低迷，有可能要接手棘手任務。

牛：下午運勢稍遜，謹記長話短說勿多口。

虎：爛桃花出現，宜審視眼前人以免選錯。

兔：責任心強，行事踏實，事業穩步向上。

龍：別隨便批評別人，以免引起是非糾紛。

蛇：相信自己能力，可於事業上大放異彩。

馬：做事衝動，說話任性，易被人孤立排斥。

羊：頭腦靈活，能舉一反三，做事效率高。

猴：正財旺，吸金力強，努力工作勿偷懶。

雞：是日沖煞，情緒易失控，破財風險高。

狗：富有創造力，不管做甚麼都得心應手。

豬：運勢佳，事事順心，工作表現如有神助。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

每十年人生變化

人生有幾多個十年？

在八字命盤中，大運就是代表命主人生，每一個十年內會顯示的運勢，而其他經典都有提及每十年的人生變化。

出自孔子的《論語‧為政》，子曰：「吾十有五而志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不逾矩。」孔子的意思是：「我十五歲立志於學習；三十歲能夠自立；四十歲能不被外界事物所迷惑；五十歲懂得了天命；六十歲能正確對待各種言論，不覺得不順；七十歲能隨心所欲，而不越出規矩。」

人到三十歲，應該學習的、受到教訓的，都經歷得不少，要開始獨立自主，憑藉勇氣，坦然去面對往後人生；四十歲時，自己已經實際地感受到世態炎涼，不會再被外界無關痛癢的瑣事所煩擾迷惑，清晰地看待生活如水，不會再受太大影響；五十歲到了，就知道生命難於每事如意，天命如此，何需煩惱；六十歲，花甲之年，所體檢過的喜與悲，所聽到的好與壞，都可以一笑置之；七十歲，古稀之年，之前人生的種種事實，教會了現在不執着、不強求，不需要注意其他人的目光及看法，在不違反法紀、不傷害別人之下，隨性而為，隨心所欲。