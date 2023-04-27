MIRROR暑假「拆檔」！Jer打頭陣試水溫　姜濤轉場Solo

人氣男團MIRROR去年7月的紅館演唱會發生嚴重事故，導致舞蹈員李啟言（阿Mo）重創，餘下8場演出即時腰斬。事隔9個月，終傳來12子將於本年內合體開騷的消息，但礙於演唱會主辦單位暫被禁租用紅館，惟有轉場「翻生」。而12子於團騷舉行前先「分拆上市」，由Jer帶頭，接着Anson Lo（AL）、Edan、姜濤輪流單拖開騷，為團騷試水溫。

鏡仔分拆開騷的消息雖然未經證實，但已教一眾Fans興奮不已！有指Jer打頭陣率先於7月舉行演唱會，而Anson Lo、Edan、姜濤則緊隨其後，4子完成5月的馬來西亞《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023》演出後，便會全程投入為個唱做準備。

演出場地方面，鏡仔想再登紅館暫有難度，因MIRROR演唱會主辦單位被禁租用康文署場地，故有指鏡仔只能轉場開騷，當中姜濤計劃於亞博演出，而Jer則轉戰九展Starhall。另外，MIRROR演唱會亦盛傳有可能於今年內補場，換句話說，一眾鏡粉終等到欣賞偶像合體演出的機會。

傳今年重啟「團騷」

MIRROR隊長Lokman偕隊友Alton及ERROR成員阿Dee在旺角合作經營泰式餐廳，昨午（26日）3人出席剪綵儀式，吸引大批Fans到場打氣。對於MIRROR個別成員「分拆」開騷，Lokman坦言：「都係好事，大家等咗咁耐，同埋有咁多作品，咪一齊表演吓囉！開心嘅。（有冇你份？）乜都未知，等通知啦！（有傳你哋上年嘅演唱會門票有效期至9月中，所以咁安排畀Fans多個選擇？）咁都好吖！退票嘅話都補唔番黃牛（飛）嘅價錢，MIRROR嘅飛又出名難買喎！換飛係最實際，不過買12個人嘅飛，換一個人嘅飛係唔抵嘅，等遲啲一齊開騷啦！實有機會嘅。」問到MIRROR是否短期內未能復辦演唱會，Alton說：「仲有啲時間，其實好多變數。」

Lokman Alton等人黐餐

談到無綫《中年好聲音》將製作特別節目「紅白對決」對撼《CHILL CLUB頒獎禮》，Lokman與Alton同聲表示：「觀眾多個選擇。（佢哋收視高達26.4點。）恭喜佢哋，不過無論點都好，大家慶功最緊要嚟我哋餐廳，點都會畀個8折開心價。」

對於榮升老闆，他們透露投資達7位數：「希望『坐1（年）望半』，最快半年內可以歸本，分拆上市後梗係想開分店，最好每區都有，砌成個『鳩』（店名）字。」問是否有心理準備經常有朋友「黐餐」？他們打趣說：「兄弟就請，朋友有折，但要上到嚟先知究竟係朋友定兄弟，其實係朋友就畀錢啦！」