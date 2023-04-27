【黛絲物語】母親節推介

【特約報道】(一)黛絲物語 – 燉品養生系列

黛絲物語燉品養生系列使用全天然材料本地製作，不加香料、防腐劑，提供多款不同養生效果燉品：

推介：老陳皮冰糖燉檸檬

成分：冰糖、檸檬、陳皮 香港製造

保存方法：請存於乾爽陰涼處，避免陽光直接照射。開蓋後可放於常溫或入雪櫃冷藏。

建議飲用方法：

1.用約2湯羹沖150毫升水飲用，凍水或暖水均可；建議用暖水，味道好，功效更佳。

2.直接食用。

老陳皮性溫，有化痰除濕止嘔止咳的功效。而檸檬性味極酸，酸味入肝，對肝有滋養，滋補作用；加上冰糖清潤的效果，燉檸檬對喉嚨痛，咳嗽濃痰，咽喉炎，慢性支氣管炎有顯著的改善作用。

銷售地點：大囍慶專門店、HKTVmall、YATA、UNY、APITA、PINKOI、裕華國貨

（二）黛絲物語 – 黑糖茶系列

黛絲物語黑糖茶系列使用全天然材料製作，不加糖精、香料、防腐劑，每盒有15粒黑糖磚，獨立包裝，一粒可沖飲一杯分量

推介：黑糖薑母茶

成分：黑糖、老薑、紅棗、桂圓 台灣製造

保存方法： 避免受陽光直接照射,請置於陰涼及乾燥處。開封後請存放於雪櫃內冷藏

建議飲用方法：

1)一粒黑糖磚加入約250毫升熱水，待黑糖磚吸收水分便可攪拌飲用。

老薑有驅寒保暖的效果，有助促進血液循環，消除脹氣及消化不良，有利改善手腳冰冷問題。

銷售地點：大囍慶專門店、HKTVmall、YATA、UNY、APITA、PINKOI、裕華國貨

香港品牌－黛絲物語

•以健康飲食及休閒生活為理念，主打在職年輕女士市場

•引入台灣健康茶飲系列，以獨立黑糖磚包裝，保持台灣古早風味亦切合本地市場方便沖飲的習慣

•研發全天然素食適用麵食，加入Superfood及養生保健的原材料製麵，100%香港製造

•後疫情時間推出保健燉品，切合不同需要調理身體的客人