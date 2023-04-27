邱芷微陳志忠舉辦朗誦及說故事大賽　基層家庭受惠

無綫處境劇《愛.回家之開心速遞》中的「賈名媛」邱芷微(Chelffy) 早前與男友陳志忠(Wilson)為演藝學院在西九龍舉辦首屆朗誦及說故事大賽，Wilson表示在過往3年疫情，學生的校園生活大受影響，只能透過網課，大大缺乏人與人接觸和溝通機會，有感小朋友無論社交、溝通、情緒管理和自信也受到影響。

Chelffy表示該活動以慈善為主，她並親自擔任義教，讓基層家庭小朋友受惠：「總共有40個小朋友參加課程，比賽裏面，好開心有部份小朋友得獎。」Chelffy說印象最深刻是有小朋友上台表演時，一鳴驚人，「連站在商場的觀眾都探頭觀看，我哋就引用伍仲衡老師嘅評語「好有穿透力」，好搞笑！」她又透露沒有想過收到家長的千字文答謝訊息:「有家長表示兒子原本病咗入院，比賽前一日佢喊住同媽咪講一定要參加比賽，當日出院即刻到會場參賽，因為個小朋友覺得自己努力咗咁耐，所以一定要堅持到最後完成。」

是次活動Chelffy邀請了《中年好聲音》戰友馮文及李子俊擔任大會評判，她稱自己在《中年好聲音》輸了比賽，但卻贏了友誼，亦覺得每個參賽者都好厲害，像馮文本身是教朗誦，Alvin做司儀演講為主，個個周身刀。