嘉峯匯首個私人住宅屋苑夥拍國際CFA註冊貓舍　舉行「貓之達人分享會」

嘉華國際於上周六（4月 22日）在旗下啟德嘉峯匯的住客會所舉行了「寵愛有嘉 — 貓之達人分享會」，邀請了四位不同純種貓的專家，包括俄羅斯藍貓、波斯貓、布偶貓及豹貓，與住戶及愛貓之人進行交流。（客戶提供）

【營業資訊】根據統計資料，香港受「貓奴」悉心供養的貓貓，數字不斷攀升，由2010年約 167,600升至2018年約184,100。雖然不少人成為貓奴，將貓貓帶回家，但照顧貓貓是否一件容易的事？又有甚麼細節需要注意呢？

嘉華國際推出「寵愛有嘉系列」，頭炮與擁有過百年歷史的國際組織 CFA（The Cat Fanciers’Association國際愛貓聯合會）香港註冊分會合作，上周六（4月22日）於旗下啟德嘉峯匯的住客會所舉行了以貓作主題的「寵愛有嘉 —— 貓之達人分享會」，邀請了四位不同純種貓的專家 —— 俄羅斯藍貓、波斯貓、布偶貓及豹貓，與住戶及愛貓之人進行交流、品種介紹及分享貓貓健康育成貼士，由日常的飲食、清潔、陪玩，以至簡單的身體檢查及訓練等。相信大部分貓奴都沒有想過，原來貓都可以好像狗一樣外出。曾培育多隻俄羅斯藍貓獲得「國際區冠軍貓」（Divisional Winner）頭銜、騎在人氣歌手 MC 張天賦膊上拍攝演唱會宣傳海報的「MC虎 」主人Thomas分享到，只要事前做好準備，帶貓貓出街並不是難事。他指出，最重要的莫過於背帶，由於貓很容易受外來刺激影響，有背帶可較易控制。另外，可以帶備牠們喜歡的貓袋、公仔和毛氈，熟悉的氣味可以幫助貓貓熟習環境，主人亦最好準備一些零食及清潔消毒用品，以備不時之需。

貓貓五大健康育成貼士：

1. 每年帶貓貓進行身體檢查及打防疫針

2. 選擇合適的貓糧，避免貓貓過胖

3. 定期為貓貓進行護理，包括：沖涼、剪甲、刷牙、清潔耳朵及眼睛

4. 每天與貓貓玩耍，多與貓交流建立互信關係

5. 保持家居清潔，提供舒適飼養環境