女生素舍︱伍倩彤遇「宿敵」芫荽　突破關口用鼻聞

由潘祖兒（Pamela）、伍倩彤（Gillian）及葉靖儀（Michelle）主持的無綫J2煮食節目《女生素舍》，播放已到尾聲。節目以全素食材，煮出不一樣的齋菜為主題，而曾於倫敦藍帶廚藝學院學藝的Pamela，鑽研新式素食菜單並開設私房菜，終極一集她負責製作蓮藕餅配羅望子忌廉醬，以及黑醋士多啤梨酥餅，搞到Gillian與Michelle變身「每事問」，不停圍在Pamela身邊「學嘢」，對烹調過程顯得十分有興趣。

對於化身「問題少女」，Michelle笑言與Gillian確實有火花︰「因為我哋兩個都有好多奇怪問題，自己對素食認識唔太深，見到一啲新、完全冇接觸過嘅食材都會問。有時會問啲好奇怪問題，譬如配搭方面嘅選擇有啲奇怪。」

另外，Gillian對芫荽「敬而遠之」，節目內她居然遇上「宿敵」，即時露出「厭世樣」，反過來Michelle則顯得雀躍，懂得欣賞芫荽的香氣。煮食過程由切菜開始，Gillian坦言︰「由細到大都唔鍾意食（芫荽），唯一一次試，就係上次Pamela撈咗芫荽嘅醬，因為食唔到個味。覺得陣味好臭，好似有人唔鍾意榴槤一樣，我仲覺得榴槤香過芫荽。」烹煮完後，她鼓起最大勇氣用鼻去聞，而Michelle則食得津津有味，形成強烈對比。