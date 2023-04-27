米芝蓮名單出爐　95間上榜餐廳

疫情過後，今年的《香港澳門米芝蓮指南2023》終於再次以實體形式舉行，今年共有95間餐廳獲米芝蓮星星，香港佔78間，澳門有17間，有15間餐廳首次獲星或晉升，其中13間來自香港。當中獲一星的有67間，二星有18間，三星有10間，還有1間新綠星餐廳，今年亦有新設的獎項。

新上榜一星名單有9間香港餐廳，其中3間為米芝蓮入選餐廳晉升為一星，日本代表有中環的「Godenya」，提供割烹風格的主廚發辦套餐，大廚更會按菜式來調整配酒的溫度，提供獨特的清酒配對。同區的「長本」，以大廚長本先生命名，店內只有吧枱座位，以當季食材打造應節的旬料理。

中菜有「廚魔名人坊」，由名廚梁經倫和富哥合作開辦，除有矜貴的燕窩釀鳳翼、花雕飛天雞等粵菜外，還有加入黑松露釀豬大腸的魔幻脆皮大腸等創意美食。

中環高級意大利餐廳「Estro」的那不勒斯主廚Antimo以現代烹飪技術昇華地道美食，招牌菜有紅蝦奶凍配魚子醬，還有特色的鈕扣造型手工意粉等。意大利餐廳「Noi」則由米芝蓮星級名廚Paulo Airaudo開設，提供現代意式菜系，開業短短半年已獲星。至於在小巷經營的「Neighborhood」，老闆兼大廚就擅長烹調海鮮菜式，還有定期更換的小菜，當中的北海道喜之次海鮮飯和羊肚菌鹽焗雞飯最適合和朋友分享，客人亦可向店員詢問當日的菜單，每次去都有不同的驚喜。

今年二星米芝蓮有3間餐廳新上榜，灣仔的高級中菜廳「潤」上年獲一星，今年升至二星，供應多款創意又精緻的菜式。尖沙咀欣圖軒因酒店翻新而易名為「麗晶軒」，推出多款新菜，今屆獲米芝蓮二星，經典菜式有脆皮龍崗雞和脆釀鮮蟹蓋等。「Bo Innovation」也是由廚魔梁經倫開設，店內只提供嘗味套餐，菜式以中國元素和世界名畫作靈感設計，極富藝術色彩。而原本是三星米芝蓮的龍景軒今屆卻跌落二星。

今年只有1間餐廳「Ta Vie 旅」升為三星，主廚佐藤秀明以日本頂級食材打造出創意非凡的菜式，招牌菜有炭燒赤鯥配米餅及青海苔醬。綠星餐廳是指在可持續性方面有領先作為的餐廳，店子在提供美食時，也結合了對環境友善的行為，今年有3間綠星餐廳，新上榜的餐廳是「Mora摩」，店子以黃豆作主角，配小量紅肉和海鮮，再加上本地和可持續食材製作菜式，以推廣本地食材、風味和文化。

今年亦新增了3個特別獎項，當中的米芝蓮年輕主廚大獎是表揚入選餐廳中有卓越天分和潛力的年輕主廚，大獎由米芝蓮一星餐廳Hansik Goo的主廚 Steve Lee獲得。在1991出生的Steve，於澳洲和韓國有多年烹調經驗，評審認為他將韓國風味表現得淋漓盡致。至於米芝蓮指南侍酒師大獎由富臨飯店的Jacky Luk得到，評審認為他不但打造一個包含鮮為人知酒品品牌的獨家酒單，而且對葡萄酒有廣泛認識和獨特見解。