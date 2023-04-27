皇家加勒比「海洋光譜號」回歸　金怡假期預訂每房激減$600

【營業資訊】闊別多時的皇家加勒比「海洋光譜號」將於今年中秋節及國慶期間重臨香港，推出萬眾期待香港上落船外遊航次，分別往返日本及新加坡，航程介乎5至7晚，航次已於金怡假期Goldjoy.com率先上綫，每人只需$3,310起。 為慶祝「海洋光譜號」重磅回歸，即日起至5月2日凡經金怡假期網站（Goldjoy.com）預訂「海洋光譜號」香港出發往返日本、新加坡航次，輸入「RC600」即可享早鳥優惠，每房額外扣減$600，名額先到先得，額滿即止。詳情可WhatsApp金怡假期郵輪部2804 1188。

港人至愛！香港至日本航次 船費人均 $7,590起

新上架的航次介乎5至7晚，涵蓋人氣目的地日本、新加坡及越南，而港人至愛的香港往返日本7晚航次，人均船費只需$7,590起，經金怡假期報名每程每房更可減$600。是次焦點行程包括9月24日由香港出發至東京的7晚航次，沿途到訪長崎、熊本及鹿兒島，暢遊九州地區，最後抵達終點站東京橫檳。緊接另一日本線航次於10月1日啟航，由東京出發至香港，沿途到訪富士山（清水）、神戶、沖繩及石垣島，旅客可近距離觀賞富士山之餘，亦可細品沖繩及石垣島的魅力。

乘搭海洋光譜號 享受精彩海上假期

海洋光譜號是皇家加勒比旗下第一艘超量子級別郵輪，樓高16層、排水量達16.8萬噸，並設有多項大型餐飲娛樂設施。船上提供多達19款餐飲選擇，由正宗川菜、日本鐵板燒、美式扒房，到創意Fusion菜等環球美食應有盡有。此外，「海洋光譜號」上亦設有多個玩樂設施及優質配套，深受歡迎的「海上碰碰車」、健力士世界紀錄海上最高觀景台「北極星 North Star」、「甲板跳傘RipCord® by iFLY」及「甲板衝浪FlowRider」等，為旅客帶來精彩的海上假期。