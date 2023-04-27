茶啡新品登場　清爽來一口

春夏交替，天氣潮濕悶熱，偶然又來幾場雨，攪到個人無精神，這個時間來一杯提神醒腦的飲品最好不過。近日既有新茶上市，又有限定新品登場，無論是養生茶湯、醒神咖啡，又或是悉心調配的特飲，外出或在家飲用，都可讓你補水添清爽。

咖啡日與夜

每朝早開工和晚上開OT，總要來杯咖啡提提神，品牌kamonuj聯同本地咖啡品牌stain+ 合作，推出日間、晚間2款口味的咖啡豆，「a smoker’s morning」選用非洲肯尼亞啡豆配深度烘焙，富有煙熏焦糖香氣。「vespertine」以危地馬拉咖啡豆配中深度烘焙，有淡淡花香和紅茶餘韻，口感平衡細膩，2款咖啡豆分別以黑、白包裝設計，象徵日與夜，還有咖啡掛耳包禮盒選擇。

新茶上市

春天正是品嘗綠茶的季節，這個時候，正值春茶上市，福茗堂今年以團聚作主題迎來春茶，帶來上等獅峰明前龍井系列，於清明前採數龍井稱為明前龍井，色翠、香鬱、味醇、形美，杭州西湖區獅峰山的龍井茶香氣獨特、茶味醇厚濃郁。矜貴之選有獅峰明前御選龍井以傳統炒製工藝製作，獅峰明前龍井茶師精選（全手工炒製），炒茶師傅在攝氏200度鐵鍋中炒茶，茶葉扁平尖削勻淨、湯色尚綠嫩綠明亮、香氣嫩香鮮醇。獅峰明前龍井 - 老欉是18棵御茶樹延開去的茶祖宗品種，茶香味濃醇。另外還有西湖明前龍井、浙江特級龍井、東山明前碧螺春、安吉白茶、六安瓜片和黃山毛峰等，在家沖泡一壼慢慢享用，以茶湯感受季節之美。

加大版系列

趕時間的話，選用咖啡機沖泡最方便快捷。Nespresso早前推出新款Vertuo Pop咖啡機，有甘草黑、椰子白、火熱紅、杧果黃、薄荷綠和海洋藍6款顏色，體積小巧。由即日至6月7日選擇此系列，可獲HK$100禮券，以及用優惠價加購指定打奶器。同時間，品牌推出Vertuo馥旋系列全新355毫升杯量的Alto系列，Alto Onice以哥倫比亞和印度等地咖啡豆混合作深度烘焙，有香料和烘焙息，滲焦糖香氣和微酸。至於Alto Ambrato以拉丁美洲Arabica和Robusta咖啡豆作淺度烘焙，有蜜糖穀物味、烘烤味和焦糖香甜，咖啡分量加大，更加滿足。

清新「素」選

沖泡咖啡或特飲，除牛奶外，近年亦開始選擇植物奶，圓貝早前推出茶飲自創系列，客人可按個人喜好選擇植物奶茶底、自家製珍珠、植物奶蓋和各種配料，總共可創作多種茶飲組合。系列推出4種新植物奶蓋包括海鹽雲尼拿、京都焙茶、法式玫瑰及焦糖布甸，當中焦糖布甸奶蓋更是品牌首次推出的蛋素選擇。另外還有宇治抹茶、京都焙茶奶蓋。配料則有桃膠、雪燕、奇亞籽、羅漢果啫喱等6款，任你選擇調配。另外，品牌推出限定的「櫻粉の花見」系列，櫻粉桃紅以日本鹽漬櫻花加白桃蓉、羅漢果糖、桃膠和雪燕組成。玫紅花見以玫瑰花瓣、法式玫瑰奶蓋、燕麥腰果奶、玫瑰果醬、玫瑰啫喱和椰果打造，啖啖花香。瑰麗庭圓以宇治小山園抹茶配玫瑰果醬、士多啤梨和排毒炭黑珠，色調搶眼又美味。

朱古力VS蜜瓜

美味的甜食令人胃口大開，星巴克在春夏交替之時，推出全新季節飲品，比利時朱古力鮮奶咖啡是深度烘焙特濃咖啡配比利時朱古力醬和朱古力碎，入口即溶又香濃。你也可選擇比利時朱古力星冰樂或比利時朱古力忌廉氮氣冷萃咖啡。除此之外，品牌還推出新的蜜瓜忌廉星冰樂，橙色蜜瓜醬和粉綠色蜜瓜粉結合，再加鮮忌廉和碎冰，清爽香甜。邊飲邊品嘗新出的比利時朱古力軟心撻、朱古力榛子蛋糕、朱古力黑森林蛋糕、蜜瓜雪芳蛋糕、蜜瓜意式奶凍啫喱和蜜瓜殼物乳酪，感覺剛好。全新的Happy Giraffe 系列以亮橙色、芥末黃、森綠色及大地啡等色調打造，器具上有長頸鹿、斑馬和大象等圖案，搶眼而又生機勃勃，用來代表非洲野外的生態，最好不過。