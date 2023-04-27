姜濤升呢姜老闆推出童裝　認率先開個人騷操弗備戰

「人氣王」姜濤推個人服裝品牌，今日（27日）於銅鑼灣舉行記者會，逾千「姜糖」逼爆商場。一身鬆身西裝潮服示人的他在現場心心擺設前擺甫士影相，現場粉絲大叫「姜老闆」，又齊唱兩次生日歌預祝「姜濤誕」，氣氛熾熱。姜濤現場分享品牌理念，除了款式外，望大家更要留意背後理念是關於人生必需成就的99件事 ，請大家用倒數法看人生，認為單純就是快樂。而服裝第一季的概念首要是善良及幫助別人，又自言太喜歡小朋友而推出童裝。

姜濤受訪表示第一次推出個人品牌心情緊張，因是自己陌生的領域，希望大家好似評論他的音樂一樣，給予意見。品牌請來古巨基擔任顧問，問到投資是否達7位數字，他指可能有7位數，財務交由家人處理，自己並不清楚。問到被姜糖稱呼為姜老闆，他笑說：「都唔慣，但係都好過叫姜B，因為姜B太過小朋友，但係叫老闆又好似大得滯。」

至於，創立品牌最困難的地方他指是構思品牌名與概念，困擾了半年，品牌會好似他的音樂一樣，背後有一份概念。一直有參與設計的他特別高興推出童裝，覺得粉絲穿起母子裝，畫面很有愛，又直言品牌出世是一份很好的生日禮物，但更重要是每季也會推出慈善單品，用於慈善幫助別人。對於MIRROR成員相繼推出服裝品牌可會出現競爭，姜濤認為不會，事前也有向他們取經，下一步會有興趣經營食肆，自言人生有3大根源就是食嘢、表演與打籃球。

講到多位MIRROR成員將各自開個人騷，他透露會率先開個人騷，再歸隊進行MIRROR演唱會，但日期則有待公司公布，又表示會操弗準備開騷，但不會定下滅磅目標，順其自然，對騒肌立即「落閘」笑說：「大家唔好期望我除衫，有好多成員可以畀大家期望。」他又認同MIRROR未能完成的演唱會退票安排，用作兌換團體騷較為合適。講到首次成為港台十優歌手，指每個獎項對他也是肯定及額外獎勵。