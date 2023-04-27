家電傳心意　媽咪最窩心

母親節就到，媽媽為我們忙碌多年，所以我們要趁著這日子向她們表達心意。今次幫大家精選多份禮物，分類為美容、清潔及煮食類別，送畀媽媽美容幫輕家務的同時，讓她們更感溫暖！

美容類：新風嘴快造型

Dyson Supersonic風筒由V9數碼摩打驅動，轉速每分鐘11萬次，比其他風筒的摩打快6倍，而且智能溫控系統每秒偵測溫度逾40次以避免髮絲受到過熱損傷，保持頭髮亮澤。全新二合一抗毛躁順髮風嘴特設「順髮模式」，利用氣流通過梳齒對齊髮絲，將頭髮吹乾同時塑造順滑直髮，之後可再透過「抗毛躁模式」將較長的健康頭髮留在表面，隱藏毛躁髮絲，令媽媽的頭髮更顯柔順光澤！

美容類：小顏儀收緊肌

Emay Plus升級雙用提拉小顏儀結合5顆太赫茲能量滾珠頭，只需早晚按摩5分鐘，就能收緊肌肉，塑造面部輪廓，改善皮膚下垂、眼周老化、水腫等問題，幫助媽媽重回緊緻小顏肌！它設有3種溫熱模式，包括40°C高效滲透、45°C排毒通淋巴及48°C 按摩舒壓，配合每分鐘震動10,000次，達致全方位護膚效果。另外它還用於身體其他部位，例如肩頸、手臂、腰腹、腿部及背部等，一機滿足美顏及穴道按壓需要！

清潔類：蒸氣拖強吸力

LG CordZero A9TS是首款提供蒸氣拖地功能的無線吸塵機，電動蒸氣吸頭保持在大約攝氏60度，有效從地板上去除灰塵和頑垢，還備有自動供水系統確保拖地過程中保持抹布濕潤。Smart Inverter Motor智慧變頻摩打和Axial Turbo Cycle軸向渦輪氣旋技術的超強吸力組合可縮短打掃時間，同時提高清潔效果。同時配備All-in-One Tower智能集塵收納充電座，外形優雅之餘更能一站式清空吸塵機及收納清潔工具。

清潔類：多吸頭長續航

小米無線吸塵器G10 Plus擁有4個不同功能吸頭，包括電動高扭矩防纏繞地刷、電動防纏繞除蟎軟膠刷、毛刷吸頭及縫隙吸頭，因應各種不同的居家環境，進行全面清潔外。機內配備10.8萬轉高速馬達，提供150AW強大吸力，配合12錐旋風除塵系統，通過旋風氣流產生強大離心力，有效將大顆粒物甩到塵杯底部，並可有效鎖住小至0.3μm的顆粒物。內置3,000mAh電池夠用65分鐘，續航力強。

煮食類：高溫焗多食譜

Panasonic蒸氣焗爐NU-SC280W容量達31公升，上下兩層可同時烹調，除以往的80°C低溫蒸、100°C中溫及燉煮模式外，再加入快蒸模式，以120°C蒸氣蒸煮，保留食物水分之餘，亦縮短烹調時間。另外它還支援烘焗，用家可選擇50-250℃烘焗肉類、魚類、蛋糕、薄餅，也可採用蒸氣烘焗，以140°C或190-250°C蒸氣烘焗蛋糕或肉類。內置77款預設食譜，料理款式多樣化，更設有7款清潔功能，輕鬆清潔奶瓶、餐具及爐腔。

煮食類：電磁熱煲靚飯

Philips口感智選IH電飯煲採用3D立體IH電磁感應加熱技術，能全方位加熱米飯，令受熱更均匀，加上高達6倍以上防刮性能 的「8層添加麥飯石塗層內膽」，讓熱循環滲透每粒米飯。配合Taste Select技術以智能烹調曲線管理和優化熱能，令烹調過程中輕鬆控制溫度和時間，並確保每種米類和口感的最佳溫度和烹調時間。設有5款口感自訂功能及5級口味選項，輕鬆煲出壽司飯、糯米飯、雞油飯、炒飯或煲仔飯。