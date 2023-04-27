張敬軒獲公開示愛　讚李司棋有潮流觸覺

藝人張敬軒（軒仔）、衛詩雅與李司棋等，今日（27日）出席頒獎禮獲頒網絡紅人大獎，李司棋於台上以一句「I love you」公開多謝軒仔對她一直的支持及鼓勵，又感謝對方以「全新的李司棋」來形容她及推介給身邊好友。

受訪時，軒仔表示能從司棋姐身上學到很多，又大讚對方潮流觸覺更勝新一代，他説：「其實我都有啲後悔用『全新李司棋』，應該係『最真實嘅李司棋』，之前已經覺得司棋姐可以好短時間內就會成為新一代嘅時裝、時尚生活嘅KOL，睇番佢拍劇時代嘅裝扮已經咁潮，我都好想屋企有位咁潮嘅長輩。」他表示家中也有長輩使用智能手機，但只限於打電話及收看網上一些「冇營養的新聞」。問到有否考慮二人合作網上節目？軒仔即表示有興趣：「依家係一個新嘅網絡時代 當然電視台仍然有號召力，不過我哋都可以喺網上平台拍飲食節目。（食厭咗屋企姐姐啲早餐？）我記得第一次同司棋姐見面佢已經整咗好好味嘅茶香雞請我哋食，好正！」

身旁的司棋姐聞言即笑指看到軒仔的「姐姐早餐」，即戥他心痛說：「估唔到一個咁Young嘅小男孩咁支持我好開心，我哋係拍廣告先第一次見面，最初聽到『軒仔』仲以為係細路哥，原來係咁高、有對毛毛大眼嘅靚仔。」談到軒仔讚她有時尚觸覺，她説：「其實我永遠覺得自己着衫做得唔夠好，我好鍾意研究呢啲嘢，例如撞色我怕五顏綠色亂咁撞，以前喺TVB拍劇，服裝部嘅戲同事知我好麻煩，我好多時冇着佢哋畀我嘅衫，例如啲蝴蝶裝，我本身係肥底，着咗會好似大肚咁。」她指同事始終未及本人理解自己缺點，因此經常會出動私伙服飾拍劇。她指以往拍劇時要顧及角色，形象及衣着上要配合，現在大家見到的才是真正的她：「退休後都會放啲雷達出去吸收，呢個世界有自己嘅旋律同脈搏，最重要自己唔好甩Beat。」