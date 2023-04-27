XODIAC出道變喊包　香港成員SING：賺錢買樓畀阿媽！

由One Cool Jacso 旗下公司新人廠牌OCJ Newbies打造首隊的K-POP男團XODIAC，在前日（25日）正式出道，9位成員有來自韓國的LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN和GYUMIN、兩位香港成員SING和LEO，以及來自印尼的ZAYYAN。XODIAC宣布將於下月（5月） 30日在荷蘭，以及6月1日在英國倫敦舉行showcase，甫出道即衝出亞洲，勇闖歐洲，認真厲害！

作為OCJ Newbies今年重點力捧的9人新男團，XODIAC在出道日的宣傳攻勢浪接浪，下午先在韓國首爾YES24現場大廳舉行出道發布會，並在現場跳唱出道歌《THROW A DICE》，現場有近百名韓國記者採訪，XODIAC出道的新聞更一度登上熱搜，聲勢強勁！

在傍晚時分公開出道歌《THROW A DICE》MV，在官方頻道上架5小時即衝破10萬點擊。晚上XODIAC舉行debut showcase，全力跳唱100分鐘！當中6位成員LEX、SING、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO和DAVIN打頭陣表演Pre-debut song（出道前傳歌）《CALLING》，緊接全團9子全出動。身為「門面擔當」的SING最識冧粉絲，不時在現場派心送飛吻，冧暈粉絲。在表演尾聲總隊長LEX率領成員表演《MIDNIGHT SKY》，之後各成員輪着大講出道感受時頓變喊包，因由練習生到終於出道，過程相當不易。

遠到韓國發展的兩位香港成員SING和LEO特別感觸，LEO說：「多謝粉絲和朋友到場，最可惜是家人未能親自到場，掛念家人。能夠和成員一齊出道十分開心，自己當初來韓國時甚麼都不認識，但可以到現在出道感覺很神奇。」SING十分感激粉絲的支持，直言非常想念媽媽和妹妹：「以後賺到錢會買屋給媽咪。」